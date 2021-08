Mỹ chuẩn bị kế hoạch thay thế cho hoạt động sơ tán tại Afghanistan

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho biết nước này sẽ nỗ lực để đảm bảo các công dân Mỹ và các đối tác người Afghanistan sẽ có thể rời khỏi sau ngày 31/8. Ngoại trưởng Blinken cũng khẳng định sẽ không có hạn chót trong việc giúp đỡ người Mỹ và các đối tác Afghanistan muốn rời khỏi nước này. Nỗ lực này sẽ được thực hiện từng ngày kể cả sau thời hạn chót. Ông Blinken cho biết Mỹ sẽ vận dụng mọi công cụ hỗ trợ về ngoại giao, kinh tế, hợp tác với cộng đồng quốc tế để ưu tiên đảm bảo những người muốn rời Afghansitan sau ngày 31/8 vẫn có thể được toại nguyện. Nhà Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định lực lượng Taliban đã đưa ra các cam kết cho phép người Mỹ được đưa tới quốc gia thứ 3 và những người Afghanistan có nguy cơ bị đe dọa an toàn rời khỏi quốc gia này sau ngày 31/8.

Trong khi đó, nỗ lực sơ tán có thể gặp thêm khó khăn sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Kabul ngày 25/8 phát đi thông báo khuyến cáo công dân Mỹ không tới sân bay quốc tế Hamid Karzai vào thời điểm này. Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân đang có mặt tại các cổng Abbey, cổng Đông và cổng Bắc lập tức rời khỏi đây. Cảnh báo an ninh, được đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, không nêu rõ lý do. Khuyến cáo này được Đại sứ quán Mỹ đưa ra sau những cảnh báo của Tổng thống Joe Biden và các quan chức khác trong chính quyền về mối đe dọa tới từ tổ chức khủng bố IS đối với hoạt động sơ tán khi mà đám đông vây kín các cổng sân bay.

Bộ Ngoại giao Anh ngày 25/8 cũng đã khuyến cáo người dân không nên tới Afghanistan do tình hình an ninh bất ổn, với nguy cơ khủng bố cao. Khuyến cáo cũng kêu gọi người dân không đến sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, những người đang ở sân bay nên rời đến một nơi an toàn và đợi cho tới khi có thêm thông báo. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng cho biết nước này sẽ thực hiện nỗ lực sơ tán đến ngày cuối tháng 8. Anh đã sơ tán hàng nghìn người từ Afghanistan.

Tương tự, ngày 26/8, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cũng đã khuyến cáo công dân và những người có thị thực tới nước này tránh xa sân bay quốc tế ở Kabul vì nguy cơ khủng bố cao.