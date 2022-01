Mỹ công bố các hành động thúc đẩy năng lượng sạch

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 4/1/2022. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Động thái mới nhất được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Biden tìm cách thúc đẩy triển khai năng lượng sạch như một cách để đạt được các mục tiêu về khí hậu. Về vấn đề điện gió ngoài khơi, Chỉnh phủ Mỹ đã thông báo về việc sẽ tổ chức một hợp đồng cho thuê ở New York Bight – ngoài khơi các bờ biển của New York và New Jersey, được kỳ vọng có thể tạo ra năng lượng sạch lên tới 7 gigawatt, đủ để cung cấp năng lượng cho hai triệu ngôi nhà.

Chính phủ Mỹ cũng đã công bố mối quan hệ đối tác mới với New York và New Jersey nhằm cải thiện chuỗi cung ứng khu vực và giúp đỡ các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. Kế hoạch trên sẽ tìm cách đẩy nhanh việc triển khai năng lượng tái tạo trên các khu đất công thông qua một biên bản ghi nhớ, trong đó dành ưu tiên cho các dự án năng lượng tái tạo trên các khu đất do Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp Mỹ quản lý. Bản ghi nhớ này cũng sẽ thành lập các nhóm điều phối liên ngành để tạo điều kiện cho các đánh giá khác về môi trường và các hoạt động khác.