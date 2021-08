Mỹ để ngỏ khả năng binh sĩ có thể ở lại Afghanistan sau thời hạn 31/8

Cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cùng giới chức an ninh quốc gia đã thảo luận các biện pháp nhằm đẩy nhanh quá trình sơ tán người dân Mỹ và người tị nạn khỏi Afghanistan.

Tổng thống Biden nêu rõ: “Nếu còn công dân Mỹ, chúng tôi sẽ ở lại cho đến khi chúng tôi sơ tán được tất cả mọi người”. Trong bối cảnh nhiều ý kiến chỉ trích về quyết định rút quân tại Afghanistan, kéo theo cảnh hỗn loạn trong và xung quanh sân bay Kabul, Tổng thống Biden đã bảo vệ quyết định của mình, khẳng định vấn đề này không thể tránh khỏi khi Mỹ chấm dứt việc can dự đã kéo dài 20 năm tại quốc gia Tây Nam Á. Ông cho biết hiện Taliban đang hợp tác để giúp sơ tán công dân Mỹ khỏi Afghanistan, song thừa nhận đang gặp một số khó khăn trong việc sơ tán các người dân địa phương làm việc cho Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai của nước này Choi Jong-moon đã tham dự hội nghị trực tuyến với những người đồng cấp đến từ Mỹ và 18 quốc gia khác để thảo luận vấn đề hợp tác liên quan đến tình hình ở Afghanistan.

Theo bộ trên, tại hội nghị do Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman chủ trì ngày 18/8, phần lớn các bên tham gia đều có chung quan điểm về việc hợp tác chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo khôi phục hòa bình ở Afghanistan và sơ tán an toàn công dân những nước này. Trong số những quốc gia tham dự hội nghị trực tuyến có Canada, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan và Italy.

Hàn Quốc đã tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Kabul và sơ tán tất cả công dân, cũng như đội ngũ nhân viên ngoại giao của nước này tới những địa điểm an toàn bên ngoài Afghanistan.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud cũng đã điện đàm với người đồng câp Mỹ Antony Blinken về những diễn tiến tại Afghanistan.