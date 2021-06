Mỹ-EU ra tuyên bố chung khẳng định phối hợp chấm dứt đại dịch COVID-19

Bên cạnh đó, Mỹ và EU còn quyết tâm tăng cường hợp tác nhằm cải cách Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Mỹ-EU đồng thời cam kết thúc đẩy quyền tiếp cận công bằng và giá cả phù hợp cũng như phân phối các loại vaccine ngừa COVID-19 an toàn, hiệu quả … thông qua chương trình Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19. Mỹ-EU cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ cơ chế COVAX và khuyến khích thêm nhiều nhà tài trợ sản xuất 2 tỷ liều vaccine cho toàn thế giới vào cuối năm 2021.

Tuyên bố chung Mỹ-EU còn nhấn mạnh cam kết bảo vệ hành tinh và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Hai bên khẳng định kế hoạch tiếp tục và củng cố hợp tác nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và mất đa dạng sinh học. Mỹ-EU cam kết thành lập Nhóm hành động khí hậu cấp cao Mỹ-EU nhằm thực hiện hiệu quả nỗ lực trên,

Tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư và công nghệ cũng nằm trong tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU. Hai bên cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật định với Liên hợp quốc giữ vai trò cốt lõi, phục hồi và cải cách các thể chế đa phương nếu cần, đồng thời hợp tác với tất cả các nước có chung những mục tiêu này.

Bên cạnh đó, Mỹ và EU còn cam kết xây dựng một thế giới dân chủ, hòa bình và an ninh hơn. Trong nội dung này, Mỹ và EU bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời phản đối mạnh mẽ mọi âm mưu đơn phương nhằm làm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng ở những khu vực này. Mỹ và EU tái khẳng định tầm quan trọng then chốt của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS). Hai bên còn thể hiện ý định hợp tác với các đối tác vì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, bao trùm dựa trên luật định. Hai bên cũng thể hiện quyết tâm phối hợp nhằm chống lại tình trạng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và đổi mới các nỗ lực kiểm soát vũ khí toàn cầu.