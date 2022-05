Mỹ xem xét cấp phép vaccine ngừa COVID-19 của Moderna cho trẻ dưới 5 tuổi

Hiện nay, trẻ em dưới 5 tuổi của Mỹ chưa được phê duyệt sử dụng vaccine phòng COVID-19. Do đó, nếu FDA cấp phép cho vaccine của Moderna thì đây sẽ là lần đầu tiên các phụ huynh ở Mỹ có thể cho trẻ dưới 5 tuổi đi tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.

Nghiên cứu cho thấy các liều vaccine của Moderna dành cho trẻ em có liều lượng bằng 1/4 so với liều lượng của người lớn, kích thích các phản ứng miễn dịch một cách an toàn đối với trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Tuy nhiên, hiệu quả của vaccine hiện khá khiêm tốn đối với nhóm tuổi này so với người lớn.

Moderna đang thử nghiệm một liều tăng cường có điều chỉnh để hướng đến phòng ngừa đồng thời cả biến thể Omicron và virus gốc.