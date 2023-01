NATO, EU ấn định thời điểm ký tuyên bố chung thứ ba về hợp tác an ninh

Ảnh minh họa: Shutterstock

Thông cáo của NATO có đoạn: “Ngày 10/1/2023, Tổng Thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg, Chủ tịch Hội đồng châu Âu – ông Charles Michel, và Chủ tịch Ủy ban châu Âu – bà Ursula von der Leyen sẽ gặp nhau tại Trụ sở NATO để ký Tuyên bố chung thứ ba về Hợp tác NATO-EU”.

Hôm 26/9/2022, Tổng Thư ký Stoltenberg lên tiếng khẳng định đã đến lúc ký kết tuyên bố chung mới EU-NATO. Trên trang Twitter, ông Stoltenberg viết: “Hợp tác NATO-EU đóng góp cho an ninh và ổn định, vì thế chúng tôi cho rằng đã đến lúc nhất trí về một Tuyên bố chung mới để đưa quan hệ đối tác của chúng ta tiến về phía trước”.

Trước đó, ngày 12/7, EU bày tỏ sẵn sàng tiến hành những cuộc đàm phán với NATO về tuyên bố chung sau khi châu Âu thông qua chiến lược an ninh và quốc phòng mới, mang tên “La bàn chiến lược”, hồi cuối tháng 3 năm ngoái. “La bàn chiến lược” hướng tới mục tiêu xây dựng vai trò trụ cột an ninh mới cho “Lục địa già” và khẳng định châu Âu có đủ năng lực thực hiện các hoạt động quân sự, quốc phòng độc lập. Tuy nhiên, đại diện EU nhấn mạnh NATO vẫn là tổ chức đóng vai trò chủ chốt trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh ở châu Âu.