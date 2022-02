Nga, ASEAN kỳ vọng đưa quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới

Tháng 10/2021, các bên đã thông qua Kế hoạch Hành động toàn diện nhằm thực hiện quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và LB Nga giai đoạn 2021–2025, trong đó xác định các ưu tiên của cả hai bên và các biện pháp thực hiện nhằm phát huy đầy đủ tiềm năng của quan hệ đối tác trong tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm. Trong khuôn khổ kế hoạch này, Nga và ASEAN nhất trí tăng cường quan hệ đối thoại và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm trong lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, hợp tác văn hóa – xã hội, hợp tác phát triển, đồng thời cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác vì lợi ích của các bên cùng có lợi và thịnh vượng hơn.

Giữa tháng 1 vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN-LB Nga lần thứ nhất, các bên ra tuyên bố chung 8 điểm, trong đó nhấn mạnh cam kết đẩy nhanh quá trình phục hồi du lịch ở ASEAN và Nga sau đại dịch COVID-19. Hội nghị nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực du lịch trong khuôn khổ Kế hoạch Công tác hợp tác du lịch ASEAN – LB Nga giai đoạn 2022-2024; khuyến khích giao lưu nhân dân; khuyến khích hợp tác vì du lịch bền vững và toàn diện ở ASEAN và Nga.

Ngoài ra, lãnh đạo và các quan chức cấp cao của Nga luôn bày tỏ quan điểm ủng hộ tăng cường hợp tác với ASEAN. Ngày 26/1, phát biểu trước cử tọa là các nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga quan tâm mở rộng tương tác với phần lớn các đối tác trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm ASEAN. Ông đánh giá hợp tác với ASEAN đang phát triển nhanh chóng, khẳng định Moskva ủng hộ vai trò hàng đầu của ASEAN trong việc giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay ở Myanmar.

Đây không chỉ là quan điểm của cá nhân người đứng đầu cơ quan ngoại giao, mà còn là quan điểm chỉ đạo đối ngoại được đề cập trong phiên bản cập nhật về Chiến lược An ninh quốc gia Nga do Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt giữa năm 2021. Mới đây, phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2021 của Bộ Ngoại giao, Tổng thống Putin khẳng định: “Hợp tác của Nga với ASEAN đóng góp tích cực vào việc duy trì ổn định và an ninh, cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á mà Nga có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đối thoại chính trị ở cấp cao và cấp cao nhất luôn diễn ra ở cường độ cao. Lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ bên lề các sự kiện đa phương. Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên mà Liên minh Kinh tế Á-Âu, trong đó có Nga, ký kết Hiệp định Thương mại tự do (tháng 5/2015). Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Nga luôn khẳng định hướng tới mục tiêu làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam, người bạn lâu đời và đáng tin cậy của LB Nga.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, trong năm 2022 này, hai nước dự định tiếp tục đối thoại và hợp tác chính trị chuyên sâu về một số chủ đề và lĩnh vực chính theo tinh thần Tuyên bố Tầm nhìn chung về phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030, được thông qua trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào cuối năm 2021.