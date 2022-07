Nga cho tạm ngừng hoạt động cả hai đường ống Dòng chảy phương Bắc

Ngày 14/6, Gazprom buộc phải cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt qua Dòng chảy phương Bắc so với kế hoạch do hãng Siemens không chuyển trở lại đúng hạn các máy bơm khí đốt sau khi sửa chữa và xác định trục trặc kỹ thuật của động cơ. Siemens Energy cho biết một trong các tuabin khí cho Dòng chảy phương Bắc, sau khi được sửa chữa, vẫn chưa thể đưa từ Montreal trở lại Đức do lệnh trừng phạt của Canada đối với Nga. Do đó, hiện tuyến đường ống chỉ hoạt động ở mức 40% công suất tối đa.