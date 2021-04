Nga đánh giá bi quan về mối quan hệ với Mỹ 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại một hội nghị ở Moskva ngày 18/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trả lời phỏng vấn trên Kênh 1 truyền hình nhà nước Nga, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các biện pháp gây sức ép và trừng phạt Nga mà chính quyền Mỹ lựa chọn “không có cơ hội thành công”. Ông đồng thời bác khả năng hai bên có thể đối thoại nghiêm túc.

Phát biểu của người đứng đầu ngành ngoại giao Nga được đưa ra cùng ngày Đại sứ Mỹ John Sullivan cho biết nước này đang tạm dừng các dịch vụ thị thực và công dân tại lãnh sự quán ở Nga và chỉ cung cấp các dịch vụ này tại Đại sứ quán Mỹ ở Moskva sau khi rà soát an toàn và an ninh trong các hoạt động của phái bộ này. Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ đình chỉ hoạt động tại 2 lãnh sự quán ở Nga vào năm ngoái, viện dẫn các vấn đề an toàn và an ninh tại các cơ sở bị giảm tải hoạt động do COVID-19.