Nhật Bản phát hiện 18 ca nhiễm biến thể Eta

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Tokyo, Nhật Bản ngày 27/4/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ngoài các trường hợp nhiễm biến thể Eta, theo MHLW, cho đến ngày 3/9, Nhật Bản đã có 19 ca nhiễm biến thể Kappa, trong đó có một trường hợp ở tỉnh Mie ngoài khu vực cách ly vào tháng 6. Hai biến thể này đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa vào danh sách “biến thể cần quan tâm”. Tháng trước, Nhật Bản cũng phát hiện các ca đầu tiên nhiễm biến thể Lamba.

Mặc dù vậy, trong những ngày gần đây, số ca mắc mới ở Nhật Bản đang có xu hướng giảm. Ngày 9/9, nước này chỉ ghi nhận thêm 10.397 ca mắc mới trên toàn quốc, giảm 2.001 ca so với một ngày trước đó. Riêng tại thủ đô Tokyo phát hiện thêm 1.675 ca, giảm 1.424 ca so với một tuần trước đó. Đây là ngày thứ 18 liên tiếp số ca mắc mới ở Tokyo giảm so với một tuần trước đó.