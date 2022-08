Nhật Bản: Tăng cường tiêm phòng COVID-19 cho người trẻ

Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Phần lớn các ca bệnh ở trẻ em ghi nhận những triệu chứng nhẹ nên các biện pháp phòng dịch vẫn chưa được quan tâm đầy đủ. Tuy nhiên, báo Yomiuri Shimbun đăng tải bài viết với nội dung khẳng định nước này cần nhanh chóng thiết lập một hệ thống điều trị và phòng bệnh, đặc biệt là nâng tỷ lệ tiêm phòng ở nhóm trẻ tuổi.

Trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh dâng cao, các ca mắc mới ở nhóm từ 19 tuổi trở xuống đã vượt mức 300.000 ca/tuần, gấp đôi mức đỉnh ghi nhận trong làn sóng dịch bệnh thứ 6. Một trong những lý do là tỷ lệ tiêm phòng ở nhóm trẻ. Tỷ lệ tiêm phòng mũi 3 trong nhóm từ 12 – 19 tuổi tại Nhật Bản khoảng từ 30 – 39%. Với nhóm từ 5 – 11 tuổi, vốn được tham gia chương trình tiêm phòng COVID-19 từ tháng 3, mới chỉ có 18% được tiêm mũi 2. Điều này cho thấy Nhật Bản cần khẩn trương thúc đẩy chương trình tiêm phòng cho nhóm trẻ tuổi

Bộ Y tế, Lao động và phúc lợi Nhật Bản đã quyết định sớm nhất là vào tháng 9 sẽ bắt đầu kêu gọi các bậc phụ huynh cho trẻ từ 5 – 11 tuổi đi tiêm phòng theo luật tiêm phòng. Tuy nhiên, một số phụ huynh và người bảo hộ hiện còn do dự về việc đưa con đi tiêm vì lo ngại những tác dụng phụ của vaccine. Do đó, bài báo nhấn mạnh điều quan trọng là chính phủ và chính quyền địa phương cùng các tổ chức cung cấp đầy đủ thông tin về hiệu quả và mức độ an toàn của các loại vaccine để thuyết phục đưa trẻ đi tiêm.

Theo báo trên, ngay sau khi chính phủ kêu gọi người lớn đưa trẻ nhỏ đi tiêm phòng, chính phủ cần thiết lập một hệ thống để đảm bảo vaccine được cung cấp cho các trung tâm tiêm chủng một cách thuận lợi. Điều quan trọng là phải vạch kế hoạch để việc tiêm phòng có thể được thực hiện dễ dàng như tăng số điểm thực hiện tiêm phòng và kéo dài thời gian mở cửa các địa điểm này.