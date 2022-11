Nhật Bản và Indonesia đang bước vào làn sóng lây nhiễm mới dịch COVID-19

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các số liệu thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cho thấy trong tuần từ ngày 1-7/11, Nhật Bản ghi nhận 400.877 ca mắc mới, tăng khoảng 1,4 lần so với một tuần trước đó, đưa tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 22.702.632 ca (tính tới 10h00 sáng ngày 7/11). Riêng ngày 7/11, nước này ghi nhận 30.684 ca nhiễm mới, tăng 8.800 ca so với một tuần trước đó và 75 ca tử vong. Đáng chú ý, số ca nhiễm mới ở tất cả 47 tỉnh, thành đều tăng so với một tuần trước đó, trong đó riêng thủ đô Tokyo tăng 137% lên 3.489 ca.

Ông Kazuhiro Tateda, Giáo sư Đại học Toho và là thành viên của tổ chuyên gia tư vấn cho chính phủ về ứng phó dịch COVID-19, cho biết trong quá khứ, số ca nhiễm mới thường tăng trước khi làn sóng lây nhiễm mới bắt đầu. Vì vậy, các số liệu mới nhất là dấu hiệu rõ ràng cho thấy làn sóng lây nhiễm thứ 8 đang đến gần.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Minoru Terada đã quan ngại nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát song song với dịch cúm mùa.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Fumio Kishida đã kêu gọi chính quyền các tỉnh, thành phố hợp tác nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng các biến thể phụ của Omicron.

Nhật Bản đã bắt đầu tiêm vaccine phòng biến thể BA.1 của Omicron, do Pfizer và Moderna sản xuất, từ tháng 9 và vaccine phòng biến thể BA.5 Omicron từ tháng 10. MHLW dự định sẽ phân bổ khoảng 102 triệu liều vaccine phòng biến thể BA.5 của Omicron tới các địa phương trên khắp cả nước trong thời gian từ nay tới cuối năm.

Cũng trong ngày 7/11, hãng tin Jiji Press đưa tin Bộ Tài chính Nhật Bản vừa đưa ra ý tưởng chấm dứt việc tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí. Theo thống kê của bộ trên, trong tài khóa 2021 (kết thúc vào tháng 3/2022), Nhật Bản đã chi tới 2.339,6 tỷ yen (16 tỷ USD) để mua vaccine ngừa COVID-19 và cho các cơ sở y tế thực hiện chương trình tiêm chủng. Chi phí bình quân để tiêm một liều vaccine COVID-19 lên tới 9.600 yen (gần 66 USD).