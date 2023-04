Nhiều nơi tại châu Á ‘vật lộn’ với cái nóng kỷ lục của tháng 4

(kontumtv.vn) – Một đợt nắng nóng kỷ lục của tháng 4 đang “thiêu đốt” Nam và Đông Nam Á.

Một phụ nữ che ô tránh nắng tại Bangkok, Thái Lan ngày 22/4. Ảnh: AP

Tờ Strait Times (Singapore) đưa tin các nhà khí tượng học đã ghi nhận mức nhiệt lên tới 45 độ C ở Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar và 42 đến 43 độ C ở Bangladesh, Lào, Nepal và Trung Quốc. Đây là nhiệt độ mà hầu hết các quốc gia này chưa từng trải qua vào tháng 4 trong nhiều thập niên.

Các lưới điện đối mặt với nguy cơ quá tải trong khi người nông dân lo lắng về mùa vụ thất bát. Nhà khí hậu học kiêm nhà sử học thời tiết Maximiliano Herrera đăng trên trang Twitter cá nhân rằng châu Á đang trải qua “đợt nắng nóng tháng 4 tồi tệ nhất” trong lịch sử. Ông cảnh báo: “Nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn”.

Nhiều nhà khí hậu học và nhà khoa học đánh giá đây mới chỉ là khởi đầu của một đợt khô hạn kéo dài có nguy cơ trầm trọng hơn do hiện tượng El Nino được dự báo sẽ tấn công vào cuối năm 2023. Họ cảnh báo châu Á sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho những ngày thậm chí còn nóng hơn ở phía trước.

Tại Philippines, nơi nhiệt độ đạt mức 37 độ C, đã có gần 150 học sinh cấp hai tại một tỉnh miền Nam đã bị say nắng do trường học mất điện. Trong đó có 7 em bị ngất và 2 em phải đưa đến bệnh viện. Mỗi lớp học tại đây thường có đến 60 học sinh và chỉ có quạt điện để làm mát.

Nắng nóng cực độ đã khiến giới chức Thái Lan cảnh báo người dân nên ở trong nhà. Cục Khí tượng Thái Lan ngày 22/4 dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới có thể lên tới 43 độ C ở phía Bắc nước này và có thể đạt 40 độ C ở thủ đô Bangkok. Nhiệt độ cao nhất vào hôm 22/4 là ở tỉnh Phetchabun với mức 42,5 độ C.

Tại Yangon ở Myanmar, tài xế taxi Ko Thet Aung (42 tuổi), cho biết ông phải dừng lái xe khi Mặt Trời lên cao. Ông chia sẻ với hãng thông tấn AFP (Pháp): “Tôi không thể lái xe nếu nhiệt độ quá nóng vào ban ngày”. Thị trấn Kalewa ở Tây Bắc Myanmar cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong tháng 4 là 44 độ C.

Một người lái xe taxi uống nước trong buổi chiều nóng nực tại Kolkata (Ấn Độ). Ảnh: Shutterstock

Nhu cầu điện tăng cao đã gây “căng thẳng” cho lưới điện ở một số quốc gia như Bangladesh. Ông Munna Khan sống tại thị trấn Ashulia, ngoại ô thủ đô Dhaka, cho biết: “Thật khó để chúng tôi ngủ vào ban đêm khi không có điện”. Đã có hàng trăm người dân tụ tập tại Dhaka để cầu mưa.