Tin thế giới Nhóm ‘Bộ tứ’ QUAD trao đổi nỗ lực hợp tác ngăn chặn đại dịch COVID-19

(kontumtv.vn) – Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, các quan chức cấp cao từ bộ ngoại giao nhóm “Bộ tứ” QUAD gồm 4 nước Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Mỹ đã có cuộc họp dưới hình thức trực tuyến vào ngày 12/8 để tiếp tục tham vấn.

Hội nghị Ngoại trưởng nhóm “Bộ Tứ” QUAD tại ở Tokyo, Nhật Bản ngày 6/10/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cuộc họp của 4 ngoại trưởng vào tháng Hai được tiếp nối bằng hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo lần đầu tiên trong lịch sử nhóm này được tổ chức vào tháng 3/2021, thông qua một tầm nhìn tích cực và cam kết tăng cường hợp tác về các thách thức đương đại.

Cũng theo các nguồn tin tại New Delhi, các cuộc tham vấn đã tạo cơ hội để trao đổi quan điểm về tác động trên diện rộng của đại dịch COVID-19 ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và tầm quan trọng của các nỗ lực hợp tác nhằm ngăn chặn đại dịch, đảm bảo an ninh y tế và phục hồi kinh tế nhanh chóng. Trong bối cảnh này, các đại biểu đã xem xét tiến độ của sáng kiến vaccine của nhóm QUAD đã được các nhà lãnh đạo công bố, với mục tiêu tăng cường sản xuất vaccine và tiếp cận công bằng. Các quan chức đã thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm và trao đổi khả năng hợp tác trong chuỗi cung ứng linh hoạt, các công nghệ mới nổi và quan trọng, an ninh hàng hải, an ninh mạng, chống khủng bố, cơ sở hạ tầng và kết nối, giáo dục đại học, biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

Bên cạnh đó, các bên đã nhắc lại các giá trị và nguyên tắc chung, tái khẳng định cam kết hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, cởi mở, thịnh vượng và hòa nhập trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Các bên nhắc lại sự ủng hộ vững chắc đối với vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong cấu trúc khu vực. Các bên mong muốn tiếp tục tham vấn thường xuyên và thống nhất tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao tiếp theo vào cuối năm nay.

Tiến Hiến (TTXVN)