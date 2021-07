Peru trở thành nước thứ 8 phê chuẩn hiệp định CPTPP

CPTPP là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký kết ngày 8/3/2018 với 11 nước thành viên tham gia là Australia, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapur và Việt Nam. Hiệp định này chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 đối với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia. Đối với Việt Nam, hiệp định này có hiệu lực từ ngày 14/1/2019.