phương Ấn Độ, ASEAN thúc đẩy hợp tác an ninh mạng

Phát biểu tại Đối thoại kênh 1.5 Ấn Độ-ASEAN lần thứ 3 về an ninh mạng, bà Ganguly Das chỉ rõ ASEAN đã chủ động trong các nỗ lực của khu vực để giải quyết các thách thức an ninh mạng và đã thực hiện nhiều biện pháp xây dựng lòng tin liên quan đến không gian mạng. Bà khẳng định quan điểm của ASEAN chú trọng đến an ninh mạng và kết nối không gian mạng phù hợp với luật pháp quốc tế tương đồng sâu sắc với cách tiếp cận của Ấn Độ đối với không gian mạng.

Bà Ganguly Das cho biết Ấn Độ cũng đã và đang làm việc trong nước để giải quyết các thách thức an ninh mạng thông qua các nền tảng có khả năng hỗ trợ và duy trì các nỗ lực bảo đảm an toàn không gian mạng, cũng như thông qua việc áp dụng các chính sách toàn diện như Chính sách an ninh mạng quốc gia mới. Điều này sẽ mang lại một cái nhìn tổng quan về những điều cần làm để bảo vệ hiệu quả thông tin, các hệ thống và mạng lưới thông tin. Lưu ý rằng tội phạm mạng thường có quy mô xuyên quốc gia, bà Das cho rằng cần có sự hợp tác quốc tế để trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ các phương pháp tốt nhất để bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin.