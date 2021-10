Tin thế giới Quốc hội Iraq chấm dứt nhiệm kỳ trước thềm cuộc tổng tuyển cử

(kontumtv.vn) – Chủ tịch Quốc hội Iraq nêu rõ: “Nhiệm kỳ thứ 4 của cơ quan lập pháp sẽ kết thúc vào ngày 7/10 và nhân dân sẽ bầu chọn những đại biểu đại diện cho họ vào 10/10 để bắt đầu giai đoạn mới đầy hứa hẹn.”

Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed al-Halbousi thông báo nhiệm kỳ của cơ quan lập pháp nước này kết thúc vào ngày 7/10, ba ngày trước cuộc tổng tuyển cử sớm.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, thông báo ngày 6/10 trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ông Halbousi nêu rõ: “Nhiệm kỳ thứ 4 của cơ quan lập pháp sẽ kết thúc vào ngày 7/10 và nhân dân sẽ bầu chọn những đại biểu đại diện cho họ vào ngày 10/10 để bắt đầu một giai đoạn mới đầy hứa hẹn.”

Ông cũng bày tỏ hy vọng cử tri sẽ đi bầu cử đông đủ nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Iraq.

Đầu năm nay, Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết giải tán cơ quan này vào ngày 7/10 để tổ chức cuộc bầu cử trước thời hạn.

Theo Ủy ban Bầu cử độc lập cấp cao Iraq, khoảng 24 triệu người Iraq đủ tư cách sẽ bầu ra 329 đại biểu từ 3.249 ứng cử viên thuộc 167 đảng phái và liên minh.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Mỹ và nhiều nước phương Tây đã ra thông cáo chung kêu gọi tất cả các bên ở Iraq tôn trọng tính nghiêm túc của cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào ngày 10/10 tới.

Thông cáo nêu rõ: “Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Iraq nhằm đảm bảo môi trường bầu cử an toàn, tự do, công bằng và toàn diện cho mọi người dân Iraq, nhất là phụ nữ và thanh niên, những người đã phải đối mặt với nạn bạo lực và đe dọa liên tục khi họ theo đuổi mục tiêu cải cách… Tương tự, chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ Iraq nhằm đảm bảo rằng những công dân ở vùng xa xôi có thể tham gia cuộc bầu cử một cách an toàn.”

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Australia, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Italy, New Zealand, Na Uy, Thụy Điển, Vương quốc Anh, Mỹ và Hà Lan cũng hoan nghênh tuyên bố của Ủy ban Bầu cử độc lập cấp cao Iraq về việc chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào ngày 10/10.

Cuộc bầu cử ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 6, nhưng đã bị trì hoãn để cho phép nhiều đảng hơn ra tranh cử./.

Văn Ứng (TTXVN/Vietnam+)