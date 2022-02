Quốc hội Ukraine ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia

Phát biểu trước các nghị sĩ trước khi diễn ra phiên bỏ phiếu, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh Ukraine Oleksiy Danilov cho biết tình hình đang khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép mỗi khu vực của Ukraine sẽ có quyền chọn lựa các biện pháp an ninh phù hợp để áp dụng như hạn chế một số loại phương tiện nhất định, tăng cường kiểm tra xe tham gia giao thông, hay yêu cầu cung cấp giấy tờ. Ngoài ra, các sự kiện đông người cũng tạm thời bị cấm trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp. Riêng tại thủ đô Kiev, lực lượng an ninh sẽ kiểm tra gắt gao hơn các cửa ngõ chính vào thủ đô, nhà ga và sân bay.