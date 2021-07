Tàu Ever Given rời kênh đào Suez

Tàu Ever Given, một trong những con tàu vận chuyển container lớn nhất thế giới, đã bị mắc cạn ở khu vực phía Nam Kênh đào Suez ngày 23/3 trong điểu kiện thời tiết xấu, khiến hoạt động giao thông theo hai hướng trên tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới này bị đình trệ trong 6 ngày. Sau khi được giải cứu ngày 29/3, Ever Given đã được đưa về Hồ Great Bitter để phục vụ công tác kiểm tra kỹ thuật, thẩm vấn thủy thủ đoàn và phân tích hộp đen.

SCA lúc đầu yêu cầu chủ sở hữu tàu Ever Given bồi thường 916 triệu USD vì đã gây ra tình trạng tắc nghẽn trên Kênh đào Suez, nhưng SCA sau đó đã giảm số tiền bồi thường xuống 550 triệu USD. Sau các cuộc đàm phán kéo dài, chủ sở hữu tàu Ever Given, các công ty bảo hiểm và SCA cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận bồi thường.