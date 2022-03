Thế giới đã ghi nhận trên 450,4 triệu ca mắc COVID-19

Trong ngày 9/3, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 lần đầu tiên vượt 300.000 ca/ngày, trong bối cảnh cử tri nước này đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để chọn ra vị tổng thống thứ 20. Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục, 342.446 trường hợp trong 24 giờ, tăng mạnh so với 202.721 ca ghi nhận một ngày trước đó. Như vậy, tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận 5.212.118 ca mắc. Cơ quan y tế Hàn Quốc trước đó dự báo làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron hiện tại có thể sẽ lên mức đỉnh điểm vào ngày 12/3 với khoảng 354.000 ca nhiễm mới. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, tốc độ lây nhiễm đang cao hơn dự đoán.

Tại châu Mỹ, dịch COVID-19 tại Cuba có chiều hướng giảm rõ rệt trong thời gian gần đây. Bộ Y tế công cộng Cuba ngày 8/3 ghi nhận 447 ca mắc mới COVID-19, không có thêm ca tử vong nào. Tỉnh Holguin tiếp tục là địa phương có số ca mắc mới cao nhất cả nước trong ngày thứ tư liên tiếp – với 89 ca, tiếp đó là Sancti Spiritus với 72 ca và Matanzas 59 ca. Tính đến nay Cuba đã ghi nhận tổng cộng 1.073.951 ca mắc COVID-19, trong đó 8.501 người tử vong. Hơn 9,8 triệu người trong tổng dân số 11,2 triệu người của Cuba đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, trong đó hơn 6 triệu người đã được tiêm một liều tăng cường.

Trong một phát biểu đánh dấu 2 năm kể từ khi COVID-19 được tuyên bố là đại dịch toàn cầu, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo đại dịch COVID-19 hoành hành trên thế giới suốt 2 năm qua chưa kết thúc và có thể kéo dài hơn nữa do tình trạng “bất bình đẳng nghiêm trọng” trong phân phối vaccine. Ông kêu gọi toàn thế giới “cùng nhau nỗ lực để chấm dứt đại dịch và vĩnh viễn khép lại chương buồn này của lịch sử nhân loại”.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ra tuyên bố cho biết WHO “ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp cận khẩn cấp và rộng rãi” với mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan trên toàn cầu. Nhóm chuyên gia của WHO kết luận rằng các loại vaccine ngừa COVID-19 đã được cấp phép tạo ra miễn dịch mang lại sự bảo vệ cao, phòng ngừa nguy cơ bệnh trở nặng và nguy cơ tử vong. Theo đó, WHO khuyến nghị các nước thực hiện tiêm mũi vaccine tăng cường khi có nguồn cung phù hợp và sau khi bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương nhất.