Thế giới tuần qua: Đàm phán Nga-Ukraine đạt bước tiến tích cực; Kịch bản đại dịch COVID-19 trong năm 2022

(kontumtv.vn) – Đàm phán Nga-Ukraine đạt bước tiến tích cực và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố các kịch bản đại dịch COVID-19 trong năm 2022 là những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua.

Đàm phán Nga-Ukraine đạt bước tiến quan trọng. Ngày 29/3, Nga và Ukraine đã hoàn tất vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau 4 giờ làm việc. Đây là vòng đàm phán trực tiếp lần đầu giữa hai bên trong hơn 2 tuần qua. Theo kế hoạch, vòng đàm phán sẽ kéo dài trong hai ngày 29 và 30/3/2022, song sự kiện đã kết thúc sớm hơn 1 ngày so với lịch trình ban đầu. Trưởng phái đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky đánh giá các cuộc đàm phán lần này mang tính xây dựng. Hai bên đang thực hiện các bước để giảm leo thang xung đột. Moskva và Kiev đã đồng ý chuẩn bị một hiệp ước để các nhà đàm phán thông qua. Hiệp ước này cần được các Bộ trưởng Ngoại giao tán thành trước khi nguyên thủ hai nước có thể gặp gỡ để ký kết. Sau cuộc đàm phán, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định giảm đáng kể các hoạt động quân sự gần thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv của Ukraine. Phía Nga cũng thông báo lệnh ngừng bắn cục bộ trong ngày 31/3 nhằm tạo điều kiện sơ tán dân thường khỏi Mariupol – thành phố cảng của Ukraine. Đây là kết quả tích cực nhất trong các cuộc hòa đàm mà dư luận thế giới mong đợi lâu nay, bởi nó giúp giảm nhiệt xung đột giữa hai bên. Xa hơn nữa, cuộc đàm phán có thể mở ra hy vọng về một giải pháp hòa bình giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, Moskva vẫn giữ yêu cầu Ukraine công nhận Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ ly khai ở miền đông Ukraine. Ông Medinsky nhấn mạnh rằng lập trường của Moskva về nguyên tắc liên quan đến Crimea và Donbass vẫn không thay đổi. Về phía Ukraine, nhà ngoại giao Nga cho biết Kiev đã đồng ý với nguyên tắc chính thức trở thành một quốc gia trung lập. Nước này đã trình bày bản dự thảo vạch ra thỏa thuận hòa bình trong tương lai. “Lần đầu tiên Ukraine tuyên bố, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng văn bản, rằng họ sẵn sàng thực hiện một số điều kiện quan trọng nhất để xây dựng mối quan hệ bình thường, và hy vọng là quan hệ láng giềng tốt đẹp với Nga trong tương lai”, ông Medinsky nói. Ông Medinsky cho biết Ukraine viết trong văn bản rằng quốc gia này sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, áp dụng quy chế “không gia nhập khối”, từ bỏ sở hữu vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, cam kết không tiếp nhận quân đội hoặc căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ. Ông cũng cho biết Ukraine đồng ý chỉ tiến hành các cuộc tập trận quân sự với quân đội nước ngoài khi có thỏa thuận với một số nước khác, trong đó có Nga. Theo đánh giá của giới phân tích, kết quả cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ đã phát đi tín hiệu tích cực về khả năng đạt được nhượng bộ giữa 2 bên nhằm chấm dứt xung đột. Trước đó, sau 4 vòng đàm phán, hai bên hầu như đạt được rất ít tiến triển. Cuộc hội đàm mới nhất cũng chứng minh đàm phán là con đường tối ưu để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, để tạo được đột phá trên bàn đàm phán, ngoài thiện chí, hai bên còn cần rất nhiều bước đi nữa để thúc đẩy xây dựng lòng tin, cùng nỗ lực trung gian của cộng đồng quốc tế. Liên hợp quốc bày tỏ hy vọng những tiến triển đạt được tại vòng đàm phán ở Istanbul sẽ được hai bên sớm cụ thể hóa bằng những thỏa thuận và hành động cụ thể. WHO tuyên bố các kịch bản đại dịch COVID-19 trong năm 2022 Ngày 30/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố bản cập nhật đánh giá đại dịch COVID-19 với 3 kịch bản về diễn biến dịch bệnh có thể xảy ra trong năm nay.

Theo đó, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định COVID-19 sẽ giảm dần mức nghiêm trọng theo thời gian. Tuy nhiên, ông lưu ý các nước cần cẩn trọng phòng trường hợp biến chủng virus nguy hiểm hơn có thể xuất hiện. Người đứng đầu WHO nêu ra 3 viễn cảnh COVID-19 có thể phát triển trong năm nay, vào thời điểm số ca nhiễm toàn thế giới đang tăng lên nhanh chóng do biến chủng Omicron tàng hình lây lan mạnh.