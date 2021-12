Thông điệp của Tổng thống Putin: Nước Nga muốn chung sống ổn định

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo thường niên ở Moskva ngày 23/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Không như các lần trước, năm nay cuộc họp báo bắt đầu ngay bằng câu hỏi của các phóng viên tham dự cuộc giao lưu trực tiếp này. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Interfax (Nga) về tình hình kinh tế Nga trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Tổng thống Putin cho biết nước này đã huy động và chuẩn bị tốt hơn cho cú sốc kinh tế COVID-19 so với nhiều nền kinh tế phát triển trên thế giới. Mức sụt giảm kinh tế của Nga do COVID-19 là 3% song Nga đã phục hồi nhanh hơn nhiều so với các nước khác. Tăng trưởng GDP của Nga trong năm 2021 là 4,6%. Sản xuất công nghiệp tăng 5%. Sản lượng ngũ cốc thấp hơn năm 2020 chút ít do thời tiết, nhưng vẫn đạt kết quả rất tích cực. Nga có thể tự cung tự cấp và vẫn duy trì tiềm năng xuất khẩu. Ông Putin cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, LB Nga xây dựng được 90 triệu m2 nhà trong năm 2021.

Ông Putin cũng cho biết dự kiến lạm phát trong năm 2021 của LB Nga là 8%, cao hơn dự báo, tuy nhiên các chuyên gia kỳ vọng tăng trưởng thu nhập thực tế vẫn ở mức 3,5%. Tỷ lệ thất nghiệp đã thấp hơn, trong thời kỳ đại dịch là 4,6 – 4,7%, trong cả năm 2021 là 4,3%. Tổng thống Putin cho biết năm 2020, bất chấp những khó khăn, Nga vẫn xuất khẩu được lượng hàng hóa trị giá 94 tỷ ruble, và năm 2021 con số này tăng gấp đôi.

Theo ông Putin, điểm đáng lo lắng là vấn đề nhân khẩu học, tuổi thọ trung bình đã giảm chút ít do hệ lụy của đại dịch COVID-19 và điều này có thể ảnh hưởng đến lực lượng lao động. Tổng thống Nga cũng cho biết hiện Nga đã đạt mức miễn dịch cộng đồng ngừa COVID-19 là 59,4%, tính cả những người đã tiêm và người khỏi bệnh. Trong khi đó mức miễn dịch cộng đồng cần thiết là 80%. Ông bày tỏ hy vọng trong năm 2022 Nga sẽ đạt được kết quả này. Ông Putin cũng cho biết hiện một nhóm nhà khoa học Nga đã tới Nam Phi để nghiên cứu về biến thể Omicron.

Chuyển sang các vấn đề quốc tế khi trả lời câu hỏi của phóng viên kênh truyền hình Nga NTV, Tổng thống Putin đã chỉ trích chính quyền Ukraine không thực hiện các thỏa thuận Minsk để giải quyết tình hình ở vùng Donbass của nước này. Ông cho chỉ trích việc Quốc hội Ukraine thông qua luật về dân tộc bản địa về quốc ngữ, theo đó đẩy người gốc Nga và những người nói tiếng Nga “khỏi lãnh thổ lịch sử của họ”. Ông khẳng định Nga không muốn và không lựa chọn xung đột, nhưng hành động của Nga sẽ phụ thuộc vào việc đảm bảo an ninh cho nước này.

Cũng theo ông Putin, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhà lãnh đạo Nga đã chấp nhận đề nghị của Tổng thống Biden về việc bổ nhiệm những người chịu trách nhiệm giải quyết tình hình miền Đông Ukraine. Ông Putin khẳng định Nga không chấp nhận NATO mở rộng về phía Đông và cho biết nhìn chung ông nhận thấy một phản ứng tích cực và sự sẵn sàng đối thoại từ phía Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng phương Tây đã không giữ cam kết không mở rộng về phía Đông được đưa ra vào những năm 1990, đồng thời khẳng định Moskva cần có một đảm bảo về anh ninh ngay lập tức vì NATO đã tiến hành 5 đợt mở rộng về phía Đông. Hiện, NATO lại triển khai các hệ thống tên lửa ở Romania và Ba Lan, và còn đề cập đến việc Ukraine sẽ gia nhập tổ chức này hoặc lập căn cứ ở quốc gia này.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga sẵn sàng thảo luận về đề xuất đảm bảo an ninh của mình với các nước phương Tây trong khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).