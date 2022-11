Tiết lộ dự thảo hiệp ước mới của WHO về cách ứng phó với các đại dịch trong tương lai

Dự thảo hiệp ước cũng đề xuất một cơ chế bình duyệt để đánh giá mức độ ứng phó với đại dịch và mức độ bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân của mỗi nước thành viên WHO; tăng kinh phí trong nước cho hoạt động phòng ngừa và ứng phó với đại dịch; tạo thuận lợi cho hoạt động tiếp cận để WHO tiến hành điều tra nguồn gốc bùng phát dịch…

WHO hiện đã có các quy định mang tính ràng buộc gọi là Các quy định y tế quốc tế (năm 2005), trong đó đề ra trách nhiệm của các nước thành viên khi một dịch bệnh có thể lây lan sang các nước khác; khuyến nghị WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế, cũng như các biện pháp về thương mại và đi lại. Các quy định này đã được thông qua sau khi thế giới trải qua đại dịch SARS vào năm 2002-2003, và đến nay vẫn là các quy định thiết thực khi xảy ra các đại dịch trong khu vực như dịch Ebola. Tuy nhiên, WHO cho rằng các quy định này vẫn chưa đủ để ứng phó với đại dịch quy mô toàn cầu. Do vậy, một hiệp ước mới ứng phó với các đại dịch trên quy mô toàn cầu trong tương lai là rất cần thiết.

WHO đã bắt đầu các cuộc đàm phán về hiệp ước mới hồi tháng 2 và đạt được bước tiến quan trọng vào tháng 7 vừa qua, khi các nước thành viên WHO nhất trí hiệp ước mới này phải mang tính ràng buộc pháp lý. Dự kiến, các nước thành viên WHO sẽ đưa ra phản hồi ban đầu đối với dự thảo hiệp ước này trong cuộc họp vào ngày 5 – 7/12 tới./.