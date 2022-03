Tin thế giới Tình báo quân đội các nước ASEAN tiếp tục nâng cao vai trò trung tâm

(kontumtv.vn) – Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hun Manith nhận định hội nghị AMIM-19 là minh chứng cho tinh thần hợp tác tốt đẹp, đoàn kết và hữu nghị giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

Ngày 15/3, lãnh đạo tình báo quân đội các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cam kết tiếp tục nâng cao vai trò trung tâm, sự đoàn kết và thống nhất của khu vực.

Cam kết được đưa ra tại Hội nghị Những người đứng đầu tình báo quân đội các nước ASEAN lần thứ 19 (AMIM-19) do Trung tướng Hun Manith – Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng Campuchia, chủ trì.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo tình báo quân đội và các đại diện cơ quan tình báo của các nước ASEAN.

Hội nghị tập trung thảo luận, chia sẻ thông tin và trao đổi về những vấn đề an ninh chung trong khu vực, những diễn biến an ninh gần đây, cũng như các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị nhấn mạnh cam kết thúc đẩy và mở rộng hợp tác, tiếp tục chia sẻ thông tin kịp thời và cùng giải quyết các vấn đề đe dọa an ninh nhằm duy trì một cộng đồng tình báo quân sự ASEAN vững mạnh vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Hội nghị cũng đề cập đến vấn đề chống khủng bố và đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hun Manith nhận định hội nghị là minh chứng cho tinh thần hợp tác tốt đẹp, đoàn kết và hữu nghị giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

Kết thúc hội nghị, Campuchia đã bàn giao chức Chủ tịch luân phiên AMIM-20 vào năm 2023 cho Indonesia./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)