Tổng thống Nga, Mỹ thảo luận hơn một giờ đồng hồ về vấn đề Ukraine

Nhà Trắng công bố một đoạn ghi chép nội dung hội đàm cho hay: “Tổng thống Biden đã khẳng định rằng một cuộc xâm lược Ukraine của Nga khiến người dân đau khổ và làm xói mòn vị thế của Nga… Trong khi Mỹ can dự ngoại giao, phối hợp với các đồng minh và đối tác, chúng tôi cũng sẵn sàng cho các kịch bản khác”.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Putin và ông Biden kể từ tháng 12/2021, thời điểm căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang liên quan tới vấn đề an ninh của châu Âu và vấn đề Ukraine.

Tin cho biết thêm số binh sĩ này, có nhiệm vụ “cố vấn và huấn luyện các lực lượng Ukraine”, sẽ được rút ngay khỏi Ukraine tới một địa điểm không tiết lộ ở châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu và thảo luận về vấn đề Moskva triển khai binh lực dọc biên giới nước này giáp với Ukraine, cũng như việc Nga tăng cường lực lượng ở Bán đảo Crimea.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga ngày 12/2 thông báo, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken cũng đã tiến hành điện đàm để thảo luận tình hình Ukraine và các đảm bảo an ninh.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích phản hồi của phương Tây liên quan đến đề xuất đảm bảo an ninh của Nga đã phớt lờ các quan ngại chính của Moskva. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Như người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, phản hồi của Washington và Brussels đối với các dự thảo hiệp ước Nga-Mỹ và thỏa thuận với NATO về đảm bảo an ninh đã phớt lờ các điều khoản quan trọng đối với chúng tôi, chủ yếu về việc không mở rộng liên minh quân sự và việc không triển khai các hệ thống vũ khí tấn công gần biên giới Nga”. Ngoại trưởng Lavrov còn cảnh báo Mỹ rằng mọi hành động làm suy yếu an ninh ở khu vực châu Âu-Đại Tây Dương đều không thể chấp nhận được.

Nga nhiều lần khẳng định nước này không hề có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia nào, đồng thời nhấn mạnh việc phương Tây hết lần này lần khác thổi phòng cái gọi là “mối đe dọa từ Nga” sẽ chỉ gây phương hại cho các nỗ lực ngoại giao nhằm tránh đẩy căng thẳng leo thang.