Tổng thư ký LHQ hối thúc trả tự do cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum

Tổng thống Niger Mohamed Bazoum phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới ở Paris, Pháp ngày 22/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại trụ sở của LHQ ở New York (Mỹ), Tổng thư ký Guterres cũng hối thúc “chấm dứt cản trở sự lãnh đạo dân chủ và tôn trọng pháp trị” ở Niger.

Người đứng đầu LHQ cho biết ông đã nói chuyện với ông Bazoum ngày 26/7 để bày tỏ sự đoàn kết của LHQ. Theo Tổng thư ký Guterres, ông không biết chính xác Tổng thống Bazoum đang bị giam giữ ở đâu. Trong cuộc nói chuyện, ông Bazoum cho biết ông khỏe nhưng tình hình ở Niger “rất nghiêm trọng”.

Tại một cuộc họp báo sau đó, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết các hoạt động nhân đạo tại Niger đang tạm dừng do tình hình rối ren tại quốc gia Tây Phi này. Ông Dujarric nhấn mạnh Niger vốn đang đối mặt với tình hình nhân đạo phức tạp, bạo lực do các nhóm vũ trang gây ra cả ở nước này và ở các nước láng giềng làm gia tăng mối lo ngại về bảo vệ dân thường cũng như làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực.

Theo ông Dujarric, hiện 4,3 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo ở Niger, so với 1,9 triệu người vào năm 2017. Trên 370.000 người phải sơ tán tại Niger. Quốc gia này cũng là điểm đến của trên 250.000 người tị nạn, chủ yếu đến từ Nigeria, Mali và Burkina Faso.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat cho biết đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Niger Bazoum ngày 27/7 sau khi ông Bazoum bị phế truất.

Trả lời phỏng vấn của báo giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi đang diễn ra tại St Petersburg (Nga), ông Mahamat cho biết tình hình sức khỏe của Tổng thống Bazoum tốt.

Cùng ngày 27/7, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn biến tại Niger và lên án mọi ý đồ tiếm quyền bằng vũ lực tại quốc gia Tây Phi này.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách phát triển và khu vực châu Phi, Andrew Mitchell cũng nhấn mạnh London lên án động thái phá hoại sự ổn định ở Niger.