Tổng tuyển cử tại Canada: Chưa thể kiểm đếm hàng nghìn phiếu bầu qua đường bưu điện

Cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Montreal, Quebec, Canada, ngày 20/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo ngày 24/9 của Cơ quan tổ chức bầu cử Canada (Elections Canada), 12 khu vực bầu cử ở nước này vẫn chưa bắt đầu quá trình kiểm đếm các lá phiếu gửi qua đường bưu điện. Tại hai khu vực bầu cử Nanaimo-Ladysmith và Richmond Centre ở tỉnh British Columbia, nơi các ứng cử viên bám đuổi nhau sát nút, các phiếu bầu qua bưu điện có thể sẽ xác nhận ai là người chiến thắng.

Theo phân tích của tờ Globe and Mail, các thành viên đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau tái cử chủ yếu ở các khu vực thành thị và ngoại ô. Khoảng 60% phiếu bầu cho đảng Tự do đến từ những khu vực bầu cử có mật độ dân số từ trung bình đến cao và chỉ có 16% số phiếu đến từ các khu vực dân cư thưa thớt nhất.