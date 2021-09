Việt Nam đề cao luật pháp quốc tế trong giải quyết thách thức toàn cầu

Đại sứ Đặng Đình Quý – Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, Việt Nam nhấn mạnh HĐBA cần quan tâm, thúc đẩy giải pháp cho những thách thức mới nổi trên cơ sở tuân thủ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Bà Mary Robinson – Chủ tịch Nhóm Trưởng lão, nguyên Tổng thống Ireland, bày tỏ quan ngại về việc thiếu hợp tác tại HĐBA trong giai đoạn đầu ứng phó đại dịch COVID-19, cũng như tình trạng vi phạm cam kết giải trừ quân bị, nguy cơ chạy đua vũ trang mới. Bà Robinson cho rằng HĐBA được trao trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, do đó cần có hành động tập thể vì lợi ích toàn cầu, khắc phục tình trạng bị chia rẽ, cần tìm điểm chung, thúc đẩy đồng thuận. Bà kêu gọi HĐBA duy trì quan tâm về vấn đề vũ khí hạt nhân, có hành động khẩn cấp ứng phó nguy cơ do biến đổi khí hậu gây ra, tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ theo Hiến chương LHQ nhằm ngăn ngừa và giải quyết xung đột, bạo lực, khủng hoảng nhân đạo tại Tigray (Ethiopia), Myanmar, Israel-Palestine, bảo vệ và thúc đẩy bình đẳng cho phụ nữ tại Afghanistan.

Ông Lakhdar Brahimi – thành viên cao cấp của Nhóm Trưởng lão, nguyên Ngoại trưởng Algeria, nêu quan ngại về khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan, đề nghị cộng đồng quốc tế cần khôi phục hỗ trợ Afghanistan, kêu gọi Tổng thư ký cử đặc phái viên đối thoại với Taliban, yêu cầu Taliban bảo đảm an toàn, an ninh tuyệt đối cho nhân viên nhân đạo của LHQ và địa phương, cần duy trì và củng cố phái bộ LHQ tại Afghanitan (UNAMA).

Các thành viên HĐBA đánh giá cao đóng góp và uy tín của Nhóm Trưởng lão trong các vấn đề liên quan đến giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, nhấn mạnh cam kết đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề chung toàn cầu; chia sẻ quan điểm về tình hình xung đột, khủng hoảng, vấn đề khủng bố, vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 và thách thức an ninh mạng.