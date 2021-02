Việt Nam đề xuất chủng ngừa vaccine COVID-19 cho lực lượng gìn giữ hòa bình

Phiên thảo luận do các nước Hàn Quốc, Ethiopia và Na Uy đồng chủ trì tổ chức với sự tham dự của hơn 50 Đại sứ, Phó Đại sứ các nước thành viên Liên hợp quốc (LHQ).

Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách lực lượng gìn giữ hòa bình, ông Jean-Pierre Lacroix. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Tổng Thư ký LHQ về hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký LHQ về hỗ trợ hoạt động gìn giữ hòa bình Atul Khare và Trợ lý Tổng Thư ký LHQ về nguồn nhân lực Martha Helena Lopez nhận định sáng kiến A4P được triển khai trong vòng 3 năm qua đã đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, trước những thách thức hiện hữu và trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, sáng kiến A4P cần được điều chỉnh nhằm củng cố, tăng cường hiệu quả gìn giữ hòa bình trong giai đoạn mới và lĩnh vực mới. Cụ thể, các đại diện LHQ nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện chương trình phụ nữ, hòa bình, an ninh, bảo đảm an toàn và an ninh của nhân viên gìn giữ hòa bình, tăng cường và củng cố quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực và tiểu khu vực, trong đó có quan hệ với ASEAN thông qua Chương trình đối tác ba bên về đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình.

Đây cũng là những lĩnh vực được cho là cần thảo luận kỹ để triển khai tiếp sáng kiến A4P, bên cạnh những nội dung về trao đổi với các chủ thể xây dựng hòa bình, ứng dụng công nghệ thông tin. Các Phó Tổng Thư ký LHQ cũng thông tin về quá trình thảo luận tại Liên hợp quốc về việc bảo đảm vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 cho nhân viên gìn giữ hòa bình trên thực địa.

Trong phát biểu, một số nước thành viên LHQ đã chia sẻ quan tâm về việc thực hiện sáng kiến A4P trong giai đoạn mới, nổi bật là sự cần thiết tăng cường vai trò và sự tham gia của nữ nhân viên gìn giữ hòa bình, thúc đẩy chương trình phụ nữ, hòa bình và an ninh, an toàn và an ninh của nhân viên gìn giữ hòa bình, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy quan hệ đối tác…

Nhiều ý kiến cũng nhận định cần bảo đảm tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các nhân viên gìn giữ hòa bình, nhấn mạnh các thách thức từ sự thiếu hụt ngân sách, vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan cũng như thách thức từ các biến chủng mới.