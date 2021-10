Việt Nam hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của chính quyền CH Trung Phi

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, báo cáo trước HĐBA, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ kiêm Trưởng Phái bộ LHQ tại CH Trung Phi (MINUSCA) Mankeur Ndiaye thông báo kết quả Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức khu vực Các Hồ Lớn (ICGLR) ngày 16/9. Tại Hội nghị, các nước thuộc ICGLR đã thông qua Kế hoạch chung vì hòa bình tại CH Trung Phi, trong đó kêu gọi các bên ngừng bắn nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Trên cơ sở đó, Tổng thống CH Trung Phi đã tuyên bố đơn phương ngừng bắn trên toàn lãnh thổ vào ngày 15/10, bày tỏ mong muốn thúc đẩy triển khai Thỏa thuận hòa bình và tăng cường đối thoại. Cũng theo Đại diện đặc biệt, tình hình an ninh tại CH Trung Phi tiếp tục mong manh do giao tranh giữa quân đội nước này và tập hợp các nhóm vũ trang đối lập kể từ khi bắt đầu tiến trình bầu cử Tổng thống vào cuối tháng 12/2020. Bất ổn an ninh cùng tác động nặng nề tới tình hình phát triển kinh tế-xã hội đang làm tình hình nhân đạo tại CH Trung Phi ngày một xấu đi. Ước tính, hiện nay có tới 3,1 triệu người dân, tương đương 63% dân số nước này, đang cần được hỗ trợ nhân đạo.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống CH Trung Phi Touadera nhấn mạnh tuyên bố ngừng bắn vừa qua nhằm “mở cánh cửa” cho đối thoại và đàm phán tìm giải pháp chính trị lâu dài cho tình hình tại CH Trung Phi. Tổng thống Touadera thông báo cam kết của chính quyền trong thực hiện Thỏa thuận hòa bình, thúc đẩy cải cách pháp luật, thực hiện các chương trình cải cách lực lượng an ninh. Tổng thống kêu gọi HĐBA tăng cường quan tâm, hỗ trợ chính quyền và người dân CH Trung Phi trong giai đoạn này.