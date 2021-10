Việt Nam kêu gọi Israel-Palestine mở đường cho phục hồi tiến trình hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại New York, báo cáo trước HĐBA, Điều phối viên đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về tiến trình hoà bình Trung Đông, ông Tor Wennesland hoan nghênh các hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa Israel và Palestine, mong muốn các nỗ lực hợp tác được mở rộng hơn nữa để cải thiện tình hình và mở đường cho việc phục hồi tiến trình hòa bình.

Tuy nhiên, Điều phối viên cũng đánh giá tình hình ở tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng tiếp tục xấu đi và không có tiến triển nào trong việc hiện thực hóa giải pháp Hai nhà nước. An ninh tại Gaza chưa ổn định, trong khi bạo lực tại Bờ Tây tiếp tục gia tăng, nhất là căng thẳng tại các khu vực Thánh địa tại Jerusalem. Lực lượng Israel tiếp tục gây ra thương vong cho một số lượng lớn người Palestine, gồm cả trẻ em. Ngoài ra, Chính quyền Palestine (PA) đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính chưa từng có.

Nhiều nước thành viên HĐBA tiếp tục lo ngại về tình hình an ninh tại Bờ Tây, trong đó có các vụ việc do người định cư Do Thái gây ra với người Palestine. Nhiều nước thể hiện lập trường phản đối và kêu gọi chấm dứt các hoạt động của Israel mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, phá huỷ, tịch thu nhà cửa, tài sản của người Palestine, kêu gọi việc tôn trọng nguyên trạng các khu vực Thánh địa tại Jerusalem. Các nước đều nhấn mạnh cần thiết bảo đảm thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo và tái thiết cho Gaza sau xung đột và kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường đóng góp cho ngân sách của UNRWA.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại cuộc họp ngày 18/10/2021. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tiếp tục xảy ra, gây nhiều thương vong cho người Palestine, đặc biệt là trẻ em. Đại sứ kêu gọi Israel ngừng sử dụng vũ lực quá mức đối với dân thường và thực hiện các cuộc điều tra khách quan và nhanh chóng với tất cả các vụ tấn công bạo lực nhằm vào người Palestine.