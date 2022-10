Vụ xả súng tại Thái Lan: Ban hành quy định bổ sung để bảo vệ trẻ em

Người dân tập trung bên ngoài nhà trẻ ở quận Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu, miền Đông Bắc Thái Lan, nơi xảy ra vụ xả súng đẫm máu ngày 6/10/2022. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cuộc họp do Bí thư thường trực Bộ Nội vụ Suttipong Juljarern chủ trì nhằm đưa ra các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn và trấn áp việc lạm dụng ma túy và cung cấp các phương tiện phục hồi chức năng cho người nghiện. Các đại biểu dự họp cũng xem xét điều kiện cần thiết để cấp phép sở hữu súng. Bên cạnh đó, ông Suttipong cho biết Bộ Nội vụ đang cân nhắc các biện pháp nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho trẻ em bằng việc tiến hành kiểm tra thường xuyên các thiết bị ở sân chơi, lắp đặt thêm camera an ninh và kiểm soát khách ra vào các cơ sở dạy trẻ và trường học chặt chẽ hơn.

Bộ Nội vụ Thái Lan cũng ban hành một tiêu chuẩn 5 điểm để các thống đốc tỉnh và thị trưởng huyện thực hiện, đó là: Ngăn chặn và trấn áp các hành vi có nguy cơ và lạm dụng ma túy, đặc biệt là trong giới công chức, viên chức, đồng thời giúp người sử dụng ma túy cai nghiện và tăng cường an ninh bằng cách thiết lập các trạm kiểm soát cộng đồng; Khuyến khích cộng đồng giám sát và báo cáo các tình huống rủi ro cho chính quyền địa phương; Đảm bảo chính quyền địa phương hỗ trợ việc thành lập các điểm kiểm tra cộng đồng của cơ quan quản lý cấp tỉnh và cảnh sát địa phương; Liên kết với các mạng lưới địa phương để phát động các chiến dịch chống ma tuý; Kiểm tra trình độ của người có giấy phép sử dụng súng và người nộp đơn xin sở hữu súng.

Cuộc họp cũng đưa ra hướng dẫn về việc bồi thường cho gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng trong vụ xả súng.