WB, COVAX công bố kế hoạch tăng tốc cung cấp vaccine cho các nước đang phát triển

Thỏa thuận của Ngân hàng Thế giới với COVAX, do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh toàn cầu về vaccine và Tiêm chủng (GAVI) hỗ trợ, sẽ giúp các nước có thu nhập thấp và trung bình tiếp cận với vaccine bổ sung bên cạnh các liều được hỗ trợ hoàn toàn.

Cơ chế mới được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo động về tốc độ tiêm chủng chậm chạp ở các nước thu nhập thấp. Theo số liệu của Our World in Data, chỉ 1,1% người dân ở các nước này đã nhận được ít nhất một liều vaccine, so với 26,9% tổng dân số thế giới. Các chuyên gia y tế toàn cầu cảnh báo rằng đại dịch sẽ tiếp tục lan rộng và có nhiều biến thể mới cho tới khi có một số lượng lớn người dân trên toàn cầu được tiêm chủng.