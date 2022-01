WEF 2022: TTK LHQ kêu gọi hỗ trợ các nước đang phát triển phục hồi sau đại dịch

Hỗ trợ hành động vì khí hậu ở các nước đang phát triển là lĩnh vực thứ ba cần được quan tâm ngay lập tức, đặc biệt khi lượng phát thải toàn cầu dự kiến sẽ tăng 14% vào năm 2030. Ngay cả khi tất cả các nước phát triển giữ lời hứa giảm mạnh lượng khí thải vào năm 2030, lượng khí thải toàn cầu sẽ vẫn quá cao để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C. TTK LHQ nhấn mạnh, thế giới cần giảm 45% lượng khí thải toàn cầu trong thập kỷ này. Các cú sốc khí hậu, bao gồm cả các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, đã buộc 30 triệu người phải rời bỏ nhà cửa chỉ riêng trong năm 2020 – nhiều gấp ba lần so với những người phải di dời do chiến tranh và bạo lực. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu cũng có nguy cơ tác động tới khoảng một tỷ trẻ em trên toàn thế giới.

TTK LHQ Guterres kết luận rằng nhiều quốc gia cần sự hỗ trợ, ý tưởng, tài chính và tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Nếu không cung cấp tài chính và giảm nợ cho các nước đang phát triển, sự phục hồi thất bại có thể đưa nền kinh tế toàn cầu vào thế kẹt.