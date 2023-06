WHO cảnh báo sự gia tăng lây lan các bệnh liên quan đến virus do El Nino

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Zika tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo ông Ghebreyesus, WHO đang chuẩn bị cho khả năng cao trong năm 2023 và 2024, hiện tượng thời tiết El Nino có thể làm gia tăng sự lây lan bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh do virus khác như Zika và chikungunya. Người đứng đầu WHO cũng cảnh báo biến đổi khí hậu đang thúc đẩy muỗi sinh sản và tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là ở châu Mỹ.