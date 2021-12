WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Covovax do Ấn Độ sản xuất

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong thông báo quyết định trên ngày 17/12, Trợ lý Tổng Giám đốc WHO, Tiến sĩ Mariangela Simao khẳng định các loại vaccine hiện có vẫn là một trong những công cụ hữu hiệu bảo vệ con người trước nguy cơ mắc biến chứng nặng hoặc tử vong do nhiễm các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Bà nhấn mạnh việc WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Covovax giúp mở rộng nguồn cung vaccine ngừa COVID-19, qua đó sẽ có thêm nhiều người dân được tiếp cận vaccine, đặc biệt là ở những nước có thu nhập thấp hơn.

Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất vaccine Covovax theo giấy phép của công ty dược Novavax có trụ sở tại Mỹ cấp và phân phối qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX.