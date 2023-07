WHO kêu gọi gấp rút hành động khi số ca tử vong vì nắng nóng tăng mạnh ở châu Âu

Khách du lịch tránh nóng bên đài phun nước tại Rome, Italy, ngày 18/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 18/7, Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu, ông Hans Kluge, cho biết số ca tử vong vì nắng nóng gay gắt đang có xu hướng tăng qua từng năm. Nam Âu và Đông Âu hiện là hai “vùng nguy hiểm” khi chịu tác động của nhiệt độ cao cực đoan. Trước tình hình đó, ông kêu gọi người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, làm theo hướng dẫn của chính quyền sở tại và tham khảo các nguồn uy tín để hạn chế nguy cơ do thời tiết gây ra đối với sức khỏe.

Ông Kluge cũng cho rằng ngoài việc thích nghi với thực tế mới trong mùa Hè này, cần phải nhìn xa hơn đến tương lai. Điều cấp thiết nhưng tương đối khó hiện hay đó là cần có sự hành động trên toàn cầu nhằm giải quyết hiệu quả cuộc khủng hoảng khí hậu đang đặt ra các mối đe dọa hiện hữu đối với con người.

Quan chức WHO nhận định cần một thời gian dài để thực thi Tuyên bố Budapest hướng tới giải quyết những tác động nghiêm trọng nhất mà biến đổi khí hậu gây ra đối với hệ thống y tế và sức khỏe của con người. Tuyên bố Budapest ưu tiên hành động khẩn cấp trên diện rộng tại châu Âu nhằm ngăn chặn những rủi ro sức khỏe liên quan tới biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường… Đặc biệt, ông Kluge bày tỏ tin tưởng rằng tuyên bố này sẽ thu hút sự tham gia của những người trẻ tuổi có nhiều ý tưởng hay cùng những giải pháp sáng tạo, hiệu quả.

Ngoài ra, ông Kluge cho rằng hành động chống biến đổi khí hậu không thể chỉ dựa vào một chính phủ hoặc một chính đảng cụ thể nào. Đây thực sự phải là vấn đề phi đảng phái và cần sự chung tay của toàn nhân loại.

* Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã cảnh báo nguy cơ gia tăng các vấn đề sức khỏe và số ca tử vong khi thời tiết cực đoan bao trùm nhiều nơi ở châu Âu, châu Á và Mỹ.

Với châu Âu, WMO cho biết đợt nắng nóng ở bán cầu Bắc sẽ tăng cường trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ có hại tới sức khỏe. Tại Italy, nhiệt độ trên đảo Sardinia có thể vượt ngưỡng 47 độ C. Dự báo, một số thành phố khác của nước này có thể hứng chịu nắng nóng 40 độ C. Thậm chí, ở khu vực Lazio trong đó có thủ đô Rome, nhiệt độ dự báo lên tới 42-43 độ C. Ngày 18/7, Bộ Y tế Italy đã ban bố cảnh báo thời tiết “màu đỏ” đối với 20/27 thành phố lớn của nước này và dự kiến sẽ tăng lên 23 thành phố trong ngày 19/7. Thang “màu đỏ” là mức cảnh báo nguy cơ sức khỏe có thể xảy ra đối với bất kỳ ai tiếp xúc với nắng nóng.