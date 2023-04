Tin thế giới WHO tiếp tục cảnh báo về siro ho có chất độc hại do Ấn Độ sản xuất

(kontumtv.vn) – Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục đưa ra cảnh báo đối với một loại siro ho có chất độc hại do Ấn Độ sản xuất được bán ở Quần đảo Marshall và Micronesia. Đây là cảnh báo thứ 3 trong vòng 7 tháng đối với mặt hàng này, với các trường hợp trước đó đã được xác định ở Gambia và Uzbekistan.

Nhà chức trách thu giữ các loại siro ho được cho là liên quan đến 66 trẻ em tử vong tại Gambia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN WHO cho biết các phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng của Cơ quan Quản lý sản phẩm trị liệu của Australia đã phát hiện siro Guaifenesin – được sử dụng để giảm tức ngực và giảm ho – có chứa “lượng diethylene glycol và ethylene glycol không thể chấp nhận được”. Đây là những chất tương tự được tìm thấy trong loại siro được cho là có liên quan đến cái chết của 70 trẻ em ở Gambia và 18 trẻ em ở Uzbekistan do tổn thương thận cấp tính. Cảnh báo kêu gọi người dân không sử dụng loại siro nêu trên và các cơ quan quản lý tăng cường giám sát chuỗi cung ứng, đồng thời yêu cầu các nhà sản xuất kiểm tra những nguyên liệu thô được sử dụng trong siro như propylene glycol, sorbitol và glycerine/glycerol trước khi đưa vào công thức sản xuất. Hai chất nói trên nhiều khả năng có trong dung môi bị ô nhiễm được dùng để sản xuất siro. Mặc dù các dung môi này không gây hại, nhưng cả hai chất đều được biết là độc hại đối với con người, có thể dẫn đến đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, nhức đầu, thay đổi trạng thái tinh thần, bí tiểu và tổn thương thận cấp tính, thậm chí có nguy cơ gây tử vong. Các chất gây ô nhiễm được báo cáo phát hiện trong lô thuốc có hạn sử dụng đến tháng 10/2023. Vấn đề này đã được báo cáo lên WHO ngày 6/4 và cơ quan y tế toàn cầu đã đưa ra cảnh báo trên vào đêm 25/4. Siro có chứa chất độc hại được bán ở 2 quốc gia Thái Bình Dương được cho là đã được sản xuất bởi công ty QP Pharmachem Ltd có trụ sở tại bang Punjab và được tiếp thị bởi công ty tư nhân Trillium Pharma có trụ sở tại bang Haryana. Cơ quan y tế toàn cầu khẳng định: “Đến nay, cả nhà sản xuất và nhà tiếp thị đều không đảm bảo với WHO về tính an toàn và chất lượng của những sản phẩm này”.

Ngọc Thúy (TTXVN)