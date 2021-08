110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Đại tướng của nhân dân – huyền thoại của thế giới

Sự khác biệt của vị Đại tướng Việt Nam – Võ Nguyên Giáp – đã khiến thế giới phải ngả mũ khâm phục. Họ suy tôn ông là “danh tướng”, “một trong những thống soái kiệt xuất nhất trong lịch sử nhân loại”, “một trong số những người hiếm hoi có khả năng làm thay đổi dòng chảy lịch sử”…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt đội hình các đơn vị bộ đội tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ngay tại mặt trận. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Thiên tài quân sự khiến đối phương nể phục

Trong số ra ngày 9/2/1968, giữa những căng thẳng khốc liệt của Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân tại Việt Nam, trên trang bìa tạp chí Time của Mỹ đã đăng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp với title lớn nổi bật, nguyên văn: “North VietNam: The Red Napoleon”. Tác giả bài viết đã dành lượng lớn thông tin nói về Tướng Võ Nguyên Giáp, kèm theo câu nói nổi tiếng của ông những năm chiến tranh: “Skike to win, Skike Only when Success is Certain, if it is not, then dont’ strike” (tạm dịch: Đánh là thắng, chỉ đánh khi chắc thắng, nếu không thắng thì không đánh).

Đó có lẽ là dự báo cho thất bại của Mỹ, ngụy, trong cuộc đối đầu với đội quân “bất khả chiến bại” do vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp dẫn đầu.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng, Điện Biên Phủ chính là cái mốc làm chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc. Khi điều đó thực sự xảy ra, người ta càng thêm ngưỡng mộ tài năng của vị Đại tướng Việt Nam, người chỉ huy đội quân của mình dựng lên cái “mốc” vĩ đại đó. Các dân tộc châu Phi và Mỹ Latinh tin rằng chiến thắng Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy là khởi nguồn cho nền độc lập hôm nay của họ. Danh tiếng của ông được bạn bè năm châu ngưỡng mộ sâu sắc.

Sau thất bại tại Điện Biên Phủ, tướng chỉ huy Pháp De Castries khẳng định, mình đã làm hết sức trên chiến trường và thừa nhận: “Tôi hân hạnh được làm đối thủ của Tướng Giáp, được làm kẻ chiến bại trực tiếp của một người tài giỏi như Tướng Giáp. Tôi ngưỡng mộ và kính phục ông”.

Không chỉ có De Castries, dường như bất cứ ai, bất kể là người ở cương vị nào biết tới “Người anh cả” của quân đội Việt Nam, đều bị thuyết phục và kính phục trí tuệ, nhân cách cùng tài năng của ông. Trong con mắt của người phương Tây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được coi là một “hiện tượng đặc biệt” trong thế giới quân sự. Từng đối đầu nhau trên mặt trận Điện Biên Phủ, nhưng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp – Đại tướng Marcel Bigeard vẫn phải thừa nhận: “Hồi ấy, nếu tôi là người Việt Nam, tôi cũng sẽ trở thành Việt Minh”. Điều đó cho thấy sức thuyết phục và lôi cuốn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vô cùng lớn.

Tướng Mỹ William Westmoreland, nguyên Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam, cũng đánh giá Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đã hội tụ được tất cả những phẩm chất làm nên một thống lĩnh quân sự vĩ đại gồm “khả năng quyết đoán, sức mạnh tinh thần, sự tập trung và trí tuệ”.

Đại tướng Anh Peter Macdonald, đồng thời là một nhà phân tích về chiến lược, trong cuốn “Giap an assessment” viết: “Từ năm 1944-1975, cuộc đời của Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, khiến ông trở thành một trong những thống soái lớn của mọi thời đại… Khó có vị tướng nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có”.

Trong tác phẩm “Chiến thắng bằng mọi giá – Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài của Việt Nam”, nhà sử học quân sự Mỹ Cecil B.Currey tiếp tục bày tỏ sự kính phục của mình: “Ông không chỉ trở thành một huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ XX, và một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của tất cả các thời đại. Ông Giáp là chuyên gia hiện hữu vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân”.

Sau tất cả, những lời đánh giá của các nhà nghiên cứu và của chính lịch sử đã khẳng định tài năng xuất chúng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã buộc nhiều viên đại tướng của Pháp, Mỹ phải hứng chịu thất bại ở Việt Nam. Đây không chỉ là chiến công lẫy lừng của quân và dân ta mà còn là sự kiện nổi bật trong lịch sử chiến tranh ở thế kỷ XX. Chính vì thế, tướng Mỹ William Westmoreland gọi ông là “Tướng huyền thoại” (Legendary Giap) và người Mỹ khi nhắc đến ông vẫn thường gọi ông một cách kính trọng là “Đại tướng 5 sao”.

Danh tướng kiệt xuất của nhân loại

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến Chiến dịch Điên Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là tên vị tướng châu Á được phương Tây và thế giới nhắc tới nhiều nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bằng sự kiêng nể, kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc, không chỉ vì những chiến công có tác động làm thay đổi dòng chảy lịch sử, mà còn bởi ông là một vị tướng đặc biệt, được nuôi dưỡng, rèn luyện trong những điều kiện đặc biệt và lập nên những kỳ tích khó có thể tưởng tượng được. Năm 2006, “Thời báo châu Á” (Times Asia) số ra đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày phát hành số đầu tiên, đã dành một bài viết dài về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong loạt bài viết tôn vinh các “Anh hùng châu Á” – những nhân vật nổi tiếng làm thay đổi cục diện châu lục trong những năm nửa cuối của thế kỷ XX.