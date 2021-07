Thời sự - Chính trị 270 người Palestine bị thương trong các cuộc đụng độ tại Bờ Tây

(kontumtv.vn) – Theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine, hầu hết những người bị thương cần được điều trị do hơi cay, trong khi 7 người Palestine bị thương do đạn thật và khoảng 70 người là do đạn cao su.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine (RCP) ngày 30/7 cho hay khoảng 270 người Palestine đã bị thương trong các cuộc đụng độ với quân đội Israel ở khu vực Bờ Tây, chủ yếu là do đạn hơi cay.

Các cuộc đụng độ diễn ra dữ dội nhất là tại làng Beita gần thành phố Nablus thuộc khu vực miền Bắc Bờ Tây, nơi các cư dân thường xuyên tiến hành biểu tình kể từ tháng 5/2021 do những người định cư Do Thái dựng nhà ở lưu động và mở đường tại các khu vực tranh chấp.

Theo RCP, hầu hết những người bị thương ngày 30/7 ở các khu vực thuộc Bờ Tây cần được điều trị do hơi cay, trong khi 7 người Palestine bị thương do đạn thật và khoảng 70 người là do đạn cao su.

Quân đội Israel cho hay một đám đông khoảng 150 người Palestine tại Beita đã ném đá và đốt lốp đẩy về phía các binh sĩ, khiến họ phải phản ứng “bằng các biện pháp chống bạo động” và bắn đạn thật./.

(Vietnam+)