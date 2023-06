Triển khai giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng

Nhanh chóng hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính thực hiện nhanh chóng việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, bảo đảm thủ tục đơn giản, nhanh gọn, thuận lợi.

Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trước ngày 20/6/2023; chủ động triển khai hiệu quả, kịp thời chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% sau khi được Quốc hội thông qua. Đồng thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu để kịp trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Tiếp tục rà soát để thực hiện miễn giảm phí, lệ phí cho doanh nghiệp. Tập trung rà soát, có giải pháp, lộ trình, kế hoạch cụ thể xử lý kịp thời, hiệu quả vấn đề thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thị trường bảo hiểm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương rà soát các vướng mắc, khó khăn về pháp lý, thủ tục hành chính để đề xuất sửa đổi theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho các địa phương.

Rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp, dự án FDI, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổng hợp, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội trong tình hình mới, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023.

Giải quyết dứt điểm việc thiếu điện trong tháng 6/2023

Bộ Công Thương thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước, có chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể đảm bảo đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Tập trung triển khai Quy hoạch điện VIII, đẩy nhanh tiến độ Nhà máy điện Quảng Trạch II; phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai dự án truyền tải 500kV từ miền Trung ra miền Bắc. Phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống Điện quốc gia về Bộ Công Thương trong tháng 6/2023;

Các công nhân EVNHANOI kiểm tra độ an toàn của lưới điện trên địa bàn Hà Nội. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời áp mái phục vụ cho hoạt động dân sinh và các cơ quan công sở; cơ chế mua bán điện trực tiếp (hoàn thành trong tháng 7/2023);

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong tham gia thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội; tập trung chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết dứt điểm việc thiếu điện trong tháng 6/2023; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong xử lý các vướng mắc phát sinh.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản, tháo gỡ vướng mắc trong cung ứng cát, đá, sỏi và vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng trực tiếp làm việc với các địa phương, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản, nhất là các dự án lớn. Rà soát, sửa đổi các quy định về định mức đơn giá xây dựng; tháo gỡ vướng mắc trong việc cung ứng cát, đá, sỏi và vật liệu xây dựng;

Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật; khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến quy định, quy chuẩn an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà và công trình, phù hợp với thực tế và điều kiện hợp lý của doanh nghiệp.

Bộ Công an chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xuất nhập cảnh sau khi được Quốc hội thông qua, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan có kế hoạch đề xuất chính sách miễn thị thực cho các quốc gia sau khi Luật Xuất nhập cảnh được thông qua; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý, tránh xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng.