Thời sự - Chính trị Bàn giao chủ thể quản lý Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049

(kontumtv.vn) – Tại huyện Sa Thầy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tiến hành bàn giao hồ sơ di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 cho UBND huyện Sa Thầy quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Di tích lịch sử Điểm cao 1015 (còn gọi là đồi Sạc Ly) thuộc địa phận của xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy và xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, có độ cao 1.277m; Di tích lịch sử Điểm cao 1049 (còn gọi là căn cứ Delta) nằm trên dãy núi Ngok Ring Rua, thuộc địa bàn xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy ở độ cao trên 1.000 m so với mặt nước biển. Tại 2 Điểm cao này đã diễn ra các trận đánh vô cùng khốc liệt giữa ta và địch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt là trận đánh then chốt mở màn cho Chiến dịch Xuân – Hè năm 1972 trên chiến trường Tây Nguyên của Đại đoàn Đồng Bằng – Sư đoàn 320. Với ý nghĩa lịch sử to lớn ấy, ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định xếp hạng Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tiến hành bàn giao bản gốc các giấy tờ quan trọng như Lý lịch di tích; Biên bản khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích; Tập bản đồ di tích; Bằng Xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt…Sau khi tiếp nhận hồ sơ di tích, UBND huyện huyện Sa Thầy sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan quản lí, tôn tạo và phát huy giá trị di tích./.

CTV Diệp Hoàng – Thanh Huyền