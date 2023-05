Thời sự - Chính trị Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc tại huyện Ngọc Hồi

(kontumtv.vn) – Đoàn công tác do Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy U Huấn, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Ngọc Hồi nhằm nắm bắt tình hình công tác nội chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn từ năm 2020 đến nay.

Những năm qua, huyện Ngọc Hồi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các đơn vị, lực lượng đứng chân trên địa bàn đã chủ động, phối hợp chặt chẽ trong phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc nảy sinh từ cơ sở, không để nảy sinh thành điểm nóng. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời. Qua đó, tình hình an ninh biên giới và ngoại biên trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định; an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh vùng dân tộc thiểu số và an ninh tôn giáo được đảm bảo; công tác phòng chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tích cực. Từ năm 2020 đến nay, huyện Ngọc Hồi đã tổ chức 25 cuộc thanh tra; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 05 tập thể và 85 cá nhân liên quan đến sai phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 220 triệu đồng. Thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, của Hội đồng nhân dân; hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra của cơ quan, đơn vị; qua phản ánh, tố cáo trên địa bàn huyện không xảy ra các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy U Huấn đề nghị huyện Ngọc Hồi tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên ngành; phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của Lào và Campuchia thường xuyên tổ chức tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc; quản lý người, phương tiện ra vào, hoạt động trong khu vực biên giới. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Kết luận 01 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các lĩnh vực hoạt động bổ trợ tư pháp, nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đặc biệt là án về ma túy, vi phạm Luật Lâm nghiệp./.

CTV Thu Trang