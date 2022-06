Thời sự - Chính trị Báo chí mang sứ mệnh lan tỏa niềm tin, thắp sáng những điều tốt đẹp

(kontumtv.vn) – Phát biểu tại lễ trao Giải Báo chí quốc gia, Thủ tướng nhấn mạnh Giải Báo chí quốc gia để tri ân, cảm ơn những người làm báo đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực, thành công của đất nước.

Tối 21/6, lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI, năm 2021 – Giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo bộ, ban, ngành, cơ quan báo chí.

Báo chí mang sứ mệnh lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng, thắp sáng những điều tốt đẹp

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đặt nền móng cho nền Báo chí cách mạng Việt Nam đã từng căn dặn: Báo chí cách mạng là một mặt trận chiến đấu của cách mạng; cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng; cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. 97 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Bác Hồ, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, báo chí cách mạng đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, Việt Nam có hơn 800 cơ quan báo chí; trên 22 ngàn hội viên Hội Nhà báo. Cuộc thi lần này đã thu hút hàng ngàn tác phẩm với nhiều thể loại, thể hiện ý thức, trách nhiệm rất cao của báo chí với đất nước, thực sự là “cầu nối thông tin” rất quan trong giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Chúc mừng 115 tác giả, nhóm tác giả được trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn trong cuộc đời mỗi người làm báo, còn là của cả cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác và gia đình, bạn bè. Giải thưởng hôm nay để tri ân, cảm ơn những người làm báo đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực, thành công của đất nước trong năm 2021, một năm trải qua những khó khăn chưa từng có do dịch bệnh.

Báo chí đã phát huy sức mạnh to lớn, tạo niềm tin, góp phần củng cố tinh thần đại đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp đối với các chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về “Chiến lược vaccine,” “Chương trình phòng, chống dịch COVID-19” để Việt Nam trở thành một trong số ít nước dẫn đầu về tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Báo chí cũng đã lan tỏa lòng nhân ái, nỗ lực thực hiện an sinh xã hội, nghĩa cử của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong mùa dịch; chia sẻ với những vất vả, khó khăn; động viên, tôn vinh, khích lệ các lực lượng tuyến đầu, nhất là bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an và cả những cá nhân tự nguyện lên tuyến đầu chống dịch.

Nhắc đến những kết quả đạt được của Việt Nam trong năm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳnh định đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế; có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí và những người làm báo.

“Giải thưởng hôm nay được dành để tôn vinh những giá trị cao quý của những người làm báo. Đó là những ý tưởng tiên phong, sáng tạo, tinh thần dũng cảm, dấn thân, thậm chí đối mặt với hiểm nguy… Những giá trị đó đã kết tinh trong các tác phẩm báo chí để góp phần thực hiện các chủ trương đúng đắn của Đảng, quản lý hiệu quả của cơ quan nhà nước, sự đồng hành của nhân dân, làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Tôi hiểu nghề báo là một trong những nghề vinh quang nhưng vất vả, một nghề có thể đúng với câu hát ‘Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai.’ Để có những bài báo hay, phản ánh chân thực, sinh động, kịp thời về mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là các phóng sự điều tra thực trạng cuộc sống, nhiều phóng viên, nhà báo đã phải đối mặt với hiểm nguy, bị đe dọa, đi vào giữa tâm dịch, tâm bão, thiên tai địch họa… Đối với các nhà báo, phóng viên nữ còn vất vả hơn vì nhiều lúc phải làm ngoài giờ, thực hiện những chuyến đi công tác dài ngày, trong khi vẫn phải lo toan công việc gia đình và phận sự của người phụ nữ…” – Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước, đặt nhiều kỳ vọng vào các cơ quan báo chí, người làm báo trong việc chủ động, tích cực, trách nhiệm, xung kích, nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng, tạo động lực, quyết tâm, sự đồng thuận trong xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở: Quán triệt mục tiêu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng; thể hiện tính cách mạng, đi đầu trong những vấn đề lớn của đất nước; là vũ khí tư tưởng sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc; khơi dậy khát vọng phát triển, những giá trị cốt lõi của đất nước, dân tộc; cổ vũ mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Bên cạnh đó, báo chí tiếp tục đẩy mạnh cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, minh bạch, phản ánh, tìm ra những khó khăn, vướng mắc, giải pháp cho những vấn đề thực tiễn; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, người tốt, việc tốt, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu,” “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” để nhân dân có niềm tin vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trước mắt cần tập trung tuyên truyền về 3 đột phá chiến lược, những chủ trương, chính sách về phục hồi kinh tế; chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, an dân và không để ai bỏ lại phía sau với mục tiêu cao nhất là vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý.

Báo chí chủ động đấu tranh với những thông tin xuyên tạc, xấu độc, sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị báo chí tích cực hơn nữa tham gia vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đang được Đảng ta triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Báo chí cần phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân, là động lực khích lệ nhân dân, thu hút được sự tham gia tích cực của người dân, làm sao để “dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm”, để người dân thực sự là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực cho phát triển; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện; góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận báo chí cách mạng Việt Nam. Người làm báo phải không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nhân văn; nhiệt huyết, thông tin nhanh, chính xác, khách quan, chân thực, kịp thời, có trách nhiệm; không để bị chi phối, suy thoái trước những “cám dỗ,” làm mất đi tính khách quan, trung thực trong mỗi tác phẩm báo chí. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, góp phần xây dựng, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, các công nghệ mới vào hoạt động báo chí – truyền thông, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt và định hướng dư luận xã hội – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tích cực cung cấp thông tin một cách chủ động, có trách nhiệm để các nhà báo, phóng viên thuận lợi trong quá trình tác nghiệp. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần bảo vệ những phóng viên, nhà báo trong thực thi nhiệm vụ và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nghề báo là nghề rất đáng tự hào, trân trọng dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhọc nhằn, gian khổ và cả những cám dỗ. Nhiều nhà báo vẫn đang ngày đêm cống hiến hết mình trên mặt trận văn hóa tư tưởng để có những tác phẩm có ý nghĩa cho xã hội. Đảng, Nhà nước luôn ủng hộ, đồng hành, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu giải pháp tăng cường tiềm lực của báo chí phù hợp với đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của đất nước và hài hòa, hợp lý với các lĩnh vực, ngành nghề khác.

Nhân dịp trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI và kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thân ái chúc toàn thể các nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong và ngoài nước “luôn luôn gắng học hỏi, luôn luôn cầu tiến bộ” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm việc với ngọn lửa đam mê bằng tinh thần “tâm sáng, bút sắc, lòng trong.”

Mỗi tác phẩm báo chí sẽ mang sứ mệnh lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng, thúc đẩy động lực, thắp sáng những điều tốt đẹp để đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Báo chí thể hiện vai trò xung kích, dấn thân trên tuyến đầu

Trong số 152 tác phẩm được vào chung khảo, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia năm 2020 đã lựa chọn được 115 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải; trong đó có 10 Giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải Khuyến khích.

Cụ thể, giải A thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in) thuộc về loạt 4 bài: “Gây dựng ‘sếu đầu đàn’ cho nền kinh tế” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Lan (Tô Hà), Phạm Việt Hải, Tấn Nguyên – Liên chi hội nhà báo Báo Nhân Dân.

Giải A thể loại Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (Báo in) được trao cho loạt 5 bài: “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng – gốc có vững cây mới bền” của nhóm tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thành, Công Hoan, Nguyễn Minh Tuấn – Chi hội nhà báo Báo Tiền Phong.

Loạt 5 bài: “Vén bức màn bí ẩn Câu lạc bộ Tình Người mang màu sắc ‘ma mị’ giữa Thủ đô” của nhóm tác giả Trần Thanh Bình, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoàng Chiến, Nguyễn Công Khanh, Đào Xuân Ngọc – Chi hội nhà báo Báo Đại Đoàn Kết được trao giải A thể loại Phóng sự, Phóng sự điều tra, Bút ký báo chí, Ghi chép (Báo in).

Ở thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp (Phát thanh), giải A đã được trao cho tác phẩm: “Những ngày không quên!” của nhóm tác giả Nguyễn Vũ Duy, Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Hạnh – Liên chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (Phát thanh) đã được Ban Tổ chức trao cho loạt 4 bài: “Vỉa hè đang thực sự nuôi ai?” của nhóm tác giả Trang Công Tiến, Phạm Trung Tuyến, Nguyễn Hữu Thịnh, Chu Trung Đức, Nguyễn Hải Bằng – Liên chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam giải A.

Tác phẩm: “HTV Từ tâm dịch” của nhóm tác giả Lương Vũ Phong, Trường Giang, Minh Tấn, Nguyễn Trường – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành giải A thể loại Tin, phóng sự, ký sự (Truyền hình).

Thể loại Bình luận, giao lưu, tọa đàm (Truyền hình) có một giải A thuộc về tác phẩm: “Nơi kết thúc là nơi bắt đầu” của nhóm tác giả Chí Thông, Tấn Tài, Trường Giang, Bích Phương, Ngọc Quí – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

Vinh danh giải A ở thể loại Phim tài liệu truyền hình là tác phẩm: “Ranh giới” của nhóm tác giả Tạ Quỳnh Tư, Kiều Viết Phong – Liên chi hội nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

Đối với thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử), loạt 5 bài “Giải phóng đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần ‘cuộc cách mạng’ quyết liệt hơn” của nhóm tác giả Võ Hoàng Long, Hoàng Thị Phương Trang, Võ Mạnh Hùng, Vũ Thị Bích Hằng, Phạm Thanh Trà – Báo điện tử VietnamPlus, Liên chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam giành giải A.

Loạt 5 bài “Kinh hoàng những chiêu trò tàn sát thú rừng” của tác giả Đỗ Doãn Hoàng (Lãng Quân) – Chi hội nhà báo Báo Nông thôn ngày nay giành giải A thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử).

Thể loại Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh không có giải A.

Tại Giải Báo chí Quốc gia năm 2021, Liên Chi hội Nhà báo TTXVN đoạt 3 giải (1 giải A, 1 giải B, 1 giải C).

Theo đó, loạt 5 bài “Giải phóng đất nông lâm trường: “Đã đến lúc cần ‘cuộc cách mạng’ quyết liệt hơn” của nhóm tác giả Võ Hoàng Long, Hoàng Thị Phương Trang, Võ Mạnh Hùng, Vũ Thị Bích Hằng, Phạm Thanh Trà – Báo điện tử VietnamPlus được trao giải A thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử).

Tác phẩm “Lời khẩn cầu từ dòng Đà giang” của tác giả Trọng Đạt đoạt giải B thể loại Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh (không có giải A).

Loạt 5 bài “Vững niềm tin con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” của nhóm tác giả Lại Thị Thanh Mai, Trần Mạnh Hùng, Bùi Anh Tuấn, Vũ Lê Hà, Đặng Thị Thu Huyền đã được trao giải C thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in).

Theo nhận định của Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI – năm 2021, đây là năm thứ 5 liên tiếp Giải có sự góp mặt của đầy đủ 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, số lượng tác phẩm gửi về dự Giải ở mức cao.

Các tác phẩm dự Giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các mặt của đời sống trong năm 2021. Báo chí đã phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện lớn, các vấn đề quan trọng của đất nước với những mảng đề tài nổi bật như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội; những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, người dân và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khơi thông mọi nguồn lực đầu tư, hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng và phục hồi kinh tế; công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chủ quyền biển đảo; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, lay động lòng người; công cuộc chuyển đổi số trong các lĩnh vực; công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững./.

Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)