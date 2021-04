Bảo đảm vai trò trung tâm cũng như tổng thể quan hệ đối ngoại của ASEAN

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp thời gian qua ở Biển Đông, đề nghị ASEAN giữ vững đoàn kết và lập trường nguyên tắc, nỗ lực đàm phán để xây dựng COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Trao đổi về tình hình Myanmar, các nước nhất trí, những diễn biến phức tạp thời gian qua, trong đó có tình hình bạo lực, thương vong gia tăng, không chỉ ảnh hưởng tới Myanmar mà còn tới hợp tác, đoàn kết, hình ảnh và uy tín của ASEAN. Trước tình hình cấp bách hiện nay, các nước nhất trí ASEAN cần tiếp tục mọi nỗ lực hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Việt Nam ủng hộ việc áp dụng các phương thức của ASEAN trong tiếp cận tình hình Myanmar. Việt Nam sẽ cùng các nước thành viên tích cực phối hợp hỗ trợ Myanmar sớm vượt qua khó khăn hiện nay vì hòa bình, hòa giải và ổn định tại khu vực. Là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam cũng đã thông tin, cập nhật cho Hội đồng Bảo an về những nỗ lực của ASEAN trong hỗ trợ Myanmar. Được biết, trong tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an (tháng 4/2021), Việt Nam cũng sẽ có những bước đi chủ động tại Hội đồng Bảo an, thông tin tích cực về các hoạt động của ASEAN.

Các nước cũng đã sơ bộ trao đổi về tổ chức cuộc gặp của Lãnh đạo Cấp cao ASEAN bàn về các vấn đề xây dựng cộng đồng, phòng chống dịch COVID-19, quan hệ đối ngoại của ASEAN, tình hình quốc tế và khu vực. Dự kiến các bên tham gia sự kiện này cũng sẽ trao đổi về những biện pháp hỗ trợ Myanmar.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng tái khẳng định sự ủng hộ và cam kết của Việt Nam đối với các ưu tiên, sáng kiến hợp tác ASEAN 2021. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng cho rằng, các ưu tiên, sáng kiến này cần dựa trên những thành quả ASEAN đạt được trong năm 2020, đặc biệt trong xây dựng Cộng đồng, phòng chống, kiểm soát và phục hồi sau dịch bệnh.

Trưởng SOM ASEAN Việt Nam cũng chia sẻ về ý nghĩa và những bước đi tiếp theo của Việt Nam trong thúc đẩy thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN, đặc biệt là việc nâng tầm hợp tác tiểu vùng. Để thúc đẩy sáng kiến này, Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn ASEAN về “Hợp tác tiểu vùng: Thu hẹp khoảng cách phát triển ở các tiểu vùng vì phục hồi toàn diện và phát triển bền vững”.