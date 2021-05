Bầu cử QH: Chủ động xử lý tình huống phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở

Băngrôn, khẩu hiệu tuyên truyền đã được treo ở các tuyến đường và địa điểm công cộng ở Cà Mau. (Ảnh: Minh Hưng/ TTXVN)

Ngày 17/5, Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành Phiên họp thứ hai dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế.

Báo cáo về kết quả hoạt động của Tiểu ban từ sau phiên họp thứ nhất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức cho biết thời gian qua, Tiểu ban đã phối hợp với Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chỉ đạo các cơ quan giúp việc xây dựng các văn bản triển khai hoạt động của Tiểu ban; xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của Tiểu ban phục vụ các phiên họp của Hội đồng Bầu cử Quốc gia theo đúng quy định.

Để nắm chắc tình hình và kịp thời báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia về tình hình an ninh, trật tự và y tế, Tiểu ban đã ban hành văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế và Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện chế độ báo cáo tình hình an ninh, trật tự và y tế hằng tuần, hằng tháng, thực hiện từ tháng 2/2021 và từ ngày 4/5/2021 đã bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo ngày.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh kể từ thời điểm thành lập đến nay, hoạt động của Tiểu ban đã cơ bản bám sát chương trình, triển khai 4 đoàn giám sát, kiểm tra, đã báo cáo và có nhiều kiến nghị với Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng như các địa phương; công tác báo cáo, cập nhật thông tin được vận hành theo đúng kế hoạch.

Các bộ cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao đã triển khai nhiều hoạt động, nhiều nội dung để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, y tế, tạo điều kiện cho các quy trình, các bước của cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi. Các nội dung về bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, y tế đã được các địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị các bộ, ngành, cơ quan từ nay đến ngày bầu cử cần tiếp tục rà soát kỹ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử; công tác phối hợp giữa các lực lượng; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ; chủ động sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân, cơ chế phối hợp giữa công an và quân đội trong bảo vệ ngày bầu cử, bảo vệ từng khu vực bỏ phiếu, bảo đảm về phòng, chống cháy nổ, dự phòng các trường hợp xảy ra thiên tai để cử tri đi bầu cử an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng đề nghị các lực lượng quân đội và công an cần đặt vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong việc triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử. Lực lượng quân đội, nòng cốt là lực lượng biên phòng, cần tiếp tục “khóa chặt biên giới”, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; làm tốt công tác phục vụ bầu cử trong các khu vực cách ly do quân đội quản lý.

Bộ Y tế có trách nhiệm tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, triển khai kịch bản bầu cử trong điều kiện cách ly, giãn cách xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, Bộ Y tế nên tập trung tiêm vaccine ngay cho các đối tượng làm công tác chống dịch và đối tượng làm công tác bầu cử, nhất là ở các điểm bầu cử ở khu vực cách ly, khu vực giãn cách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ đạo các địa phương tiến hành các phương án diễn tập cả về an ninh, trật tự và y tế để bảo đảm chủ động, thuần thục trong các phương án bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử./.

