Bế mạc Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI

(kontumtv.vn) – Sau 2 ngày làm việc, chiều 30/6, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khoá XVI đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ của các đại biểu. Qua đó đã đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình Hội nghị; liên hệ, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, địa phương đối với những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp với độ lây lan nhanh, mạnh, nguy hiểm hơn rất nhiều so với các đợt dịch trước, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ngành, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân, chúng ta đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội và đạt được kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt 6.693 tỷ đồng, tăng 6,79% so với cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách Nhà nước khoảng 1.483 tỷ đồng, đạt 42,37% dự toán và bằng 115,32% cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên thị trường đạt 13.260 tỷ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ và đạt hơn 51% so với kế hoạch; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận về tổng kết Nghị quyết số 06, ngày 24-8-2016 của Tỉnh ủy “về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó phấn đấu trong 6 tháng cuối năm tốc độ tăng trưởng GRDP tăng thêm 12%; GRDP bình quân đầu người tăng thêm trên 30 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.017 tỷ đồng; trồng mới 1.613 ha cây ăn quả; 192 ha Mắc Ca, 500 ha Sâm Ngọc Linh, 1.685 ha các cây dược liệu khác, 2.400 ha rừng; có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới; kết quả Chỉ số về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 tăng 10 bậc so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025 giảm ít nhất 4,16%. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị: “Tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị khẩn trương quán triệt và tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị đã đề ra, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2021, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết số 01-NQ/TU ở mức cao nhất, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, chiến thắng dịch bệnh COVID-19, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Quang Mẫn