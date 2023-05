Bế mạc Phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 4,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành 17 nội dung theo dự kiến, đồng thời giải quyết thêm 2 nội dung bổ sung gồm cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng và việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Cho biết từng nội dung của phiên họp đều đã có kết luật cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội rà soát để sớm ban hành thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, về cơ bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về tất cả các nội dung dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 5. Bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung cần sớm hoàn tất hồ sơ, cũng như tiến hành thẩm tra chính thức để gửi hồ sơ, tài liệu, báo cáo đến đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội rà soát lại toàn bộ nội dung, lưu ý đối với những nội dung chưa bảo đảm đầy đủ yêu cầu về thủ tục, quy trình, chưa tổ chức thẩm tra toàn thể cần sớm xem xét, bố trí lịch để tổ chức thực hiện, gửi tài liệu sớm cho đại biểu Quốc hội theo đúng quy định.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội ngay sau phiên họp rà soát để có văn bản thông báo các việc còn chậm, nêu rõ thời hạn cuối cùng, giao việc cho các cơ quan hữu quan, cả cơ quan trình và cơ quan thẩm tra; nêu rõ nguyên tắc không xem xét, không đưa vào chương trình kỳ họp các nội dung quá thời hạn, không đủ điều kiện để bảo đảm kỷ luật thực hiện quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nội dung của kỳ họp tối đa là những nội dung đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và từ nay đến kỳ họp Quốc hội sẽ không bổ sung thêm nội dung nào nữa. Ngoài ra, đối với một số nội dung Chính phủ mong muốn làm thí điểm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nghiên cứu để thiết kế lại làm rõ thí điểm ở đâu, thí điểm ở phạm vi nào, cách thức như thế nào để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thí điểm phải có mục tiêu, có nội dung, có thời gian, có thời hạn, có địa chỉ, có vấn đề chịu trách nhiệm và kiểm soát. Tổng Thư ký Quốc hội rà soát các nội dung phải báo cáo định kỳ đến Quốc hội để có thông báo với các cơ quan gửi bổ sung theo đúng quy định.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các nội dung liên quan đến xây dựng pháp luật cần rà soát để hoàn thiện hồ sơ, có ý kiến chính thức của Chính phủ để bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo luật định.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước thềm khai mạc kỳ họp, sẽ có họp giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự đảng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan hữu quan và thành phố Hà Nội để rà soát lại toàn bộ công tác bảo đảm cho kỳ họp và sẽ có họp báo để cung cấp thông tin về kỳ họp theo quy định của pháp luật.

Dự kiến Kỳ họp thứ 5 sẽ diễn ra trong 22 ngày

Trước đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, về dự kiến chương trình chi tiết, trên cơ sở nghiên cứu các ý kiến góp ý, căn cứ tình hình thực tế, tại Kỳ họp này sẽ tăng thời gian trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ 20 phút lên 25 phút. Bố trí phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội 3 nội dung gồm: dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Ba và thứ Tư của Quốc hội…

Đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Đường bộ nếu Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (tại Kỳ họp thứ 5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bổ sung vào chương trình Kỳ họp trình Quốc hội biểu quyết thông qua. Do đó, trong dự kiến chương trình kỳ họp trình Quốc hội thông qua tại Phiên họp trù bị chưa thể hiện 3 dự án luật này.