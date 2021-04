Thời sự - Chính trị Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Đăk Nhoong

(kontumtv.vn) – Chiều 14/4, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang và đoàn công tác đã có buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong đứng chân trên địa bàn xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei.

Đồn Biên phòng Đăk Nhoong quản lý, bảo vệ hơn 24 km đường biên giới, giáp cụm thôn Đăk Ba, huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào) và 10 cột mốc. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong luôn làm tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, hệ thống mốc giới nguyên trạng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới ổn định, quan hệ hai bên biên giới tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển. Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với chính quyền xã Đăk Nhoong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, thực hiện tốt mô hình phát triển kinh tế, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Tại buổi làm việc, Đồn Biên phòng Đăk Nhoong đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo đơn vị chức năng phủ sóng điện thoại và điện thắp sáng để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao; quan tâm khắc phục sạt lở trên đường tuần tra biên giới do mưa bão năm 2020 gây ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và quản lý bảo vệ biên giới.

Trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chia sẻ những khó khăn hiện nay của đơn vị. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có văn bản đề nghị Viettel khảo sát đầu tư lắp đặt trạm phát sóng điện thoại; đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh xem xét, bàn phương án mắc điện lưới cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị sử dụng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đồn Biên phòng Đăk Nhoong phải tổ chức kết nghĩa với xã Đăk Nhoong giúp nhân dân biết cách trồng trọt, chăn nuôi trên mảnh đất của mình, xây dựng nông thôn mới, từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu và thoát nghèo bền vững. Đồng thời, xác định lại vai trò, trách nhiệm trong công tác dân vận và trong công tác tham mưu cho Đảng ủy xã Đăk Nhoong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, từ nay trở đi, tất cả Đồn Biên phòng phải tiên phong trong công tác dân vận và tham mưu cho Đảng ủy xã. Đội Vận động quần chúng của đơn vị phải cùng với cán bộ xã đi tới từng nhà dân, vận động, tuyên truyền nhân dân và đây là thước đo để đánh giá năng lực lãnh đạo của chi bộ và đảng viên; phải nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngọc Chí