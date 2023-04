Thời sự - Chính trị Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tổ công tác 262

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 18/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Tổ công tác 262 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về giúp đỡ các xã Mường Hoong, Ngọc Linh, huyện Đăk Glei phát triển kinh tế – xã hội”. Tham dự có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Y Thị Bích Thọ – Tổ trưởng Tổ công tác 262; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp – Tổ phó Tổ công tác 262.

Thực hiện các nội dung kết luận của Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tổ công tác 262 vào ngày 28/02/2022, Tổ Công tác 262 đã ban hành các Kế hoạch về giúp đỡ các xã Mường Hoong, Ngọc Linh phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2022-2025 và riêng năm 2022. Trên cơ sở đó, các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Đến nay, xã Mường Hoong đã đạt 8/19 tiêu chí xã NTM; hộ nghèo của xã năm 2022 giảm 33 hộ so với năm 2021; năm 2022 đã xóa được 28 căn nhà tạm, trong khi kế hoạch đề ra là 20 căn. Hiện xã Ngọc Linh đạt 6/19 tiêu chí NTM; hộ nghèo của xã năm 2022 giảm 59 hộ so với năm 2021; năm 2022 đã xóa được 37 nhà tạm, vượt 12 căn so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra, tại 2 xã Mường Hoong và Ngọc Linh, chất lượng dạy học đã được nâng cao, điều kiện sống của người dân có nhiều cải thiện; hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ.

Để nâng cao công tác hỗ trợ, giúp đỡ các xã Mường Hoong, Ngọc Linh tiếp tục đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Tổ công tác 262 kiến nghị Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Đăk Glei tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên của Tổ công tác để kịp thời có giải pháp hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội tại địa bàn các xã; Chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác lồng ghép, bố trí các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ cho 2 xã phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khẳng định, đến thời điểm hiện tại, 2 xã Mường Hoong, Ngọc Linh đã có sự chuyển biến tích cực, kết quả này có phần đóng góp của Tổ công công tác 262. Do vậy đề nghị Tổ công tác phát huy kết quả đạt được, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt NTM tại xác xã. Bí thư Tỉnh ủy đã có những chỉ đạo trọng tâm, cụ thể đối với Tổ công tác 262, UBND tỉnh và UBND huyện Đăk Glei nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở 2 xã Mường Hoong, Ngọc Linh. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, từ năm 2023-2025 mỗi năm mỗi xã phải đạt được 4 tiêu chí NTM./.

Thanh Tùng – Đức Thắng